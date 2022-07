Genova. E’ stata una notte lunga quella dei vigili del fuoco genovesi, impegnati fino all’alba sulla alture di Sestri Ponente, dove ieri pomeriggio è scaturito un incendio che in pochi decine di minuti ha interessato decine di ettari di macchia mediterranea e boschi.

Rimasti a terra i mezzi aerei, durate la notte sono stati fatti gli ultimi interventi per spegnere i focolaio ancora attivi, soprattutto in zona Scarpino, dove le fiamme hanno lambito per ore la strada militare di Borzoli, ancora chiusa al traffico questa mattina, e nella zona sopra le Cassinelle.

Il fuoco ha consumato ancora parte del versante di monte Timone, ieri sera ancora alle prese con fiamme vive e un lento ma costante avanzare della linea di fuoco. In mattinata però la sua forza distruttrice si è fermata. Al momento le squadre dei vigili del fuoco stanno continuando la bonifica dei vari focolai ancora in parte attivi sotto le ceneri.

Ingente sarà la conta dei danni: come abbiamo visto, le fiamme hanno interessato diversi ettari di verde tra Borzoli e Sestri Ponente, zona alcune già colpite da incendi negli anni scorsi e che lentamente erano tornate ad un nuovo equilibrio floro-faunistico. Da capire ancora l’origine del rogo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri: secondo alcune indiscrezioni nei primi sopralluoghi fatti nelle zone aggredite per prime dalle fiamme sarebbero stati repertati alcuni oggetti forse usati come inneschi da qualche piromane.