Incendi a La Spezia e a Savona, Regione: “Sotto controllo ma non ancora in fase di bonifica”

Liguria. “Gli incendi di Sarbia (La Spezia) e Arnasco (Savona) sono sotto controllo anche se non ancora in fase di in bonifica” a comunicarlo Regione Liguria in una nota diffusa.

E prosegue: “Da domani sarà attivato un terzo elicottero mentre per l’incendio di Savona durante la notte saranno presenti 8 unità tra vigili del fuoco e il direttore delle operazione di spegnimento, insieme a 6 volontari (fino alle 24) dell’antincendio boschivo”.

“Per l’incendio di La Spezia sono presenti, oltre i vigili del Fuoco anche 4 volontari dell’antincendio boschivo” conclude la Regione.