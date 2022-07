In piazza per sostenere Nicola Gratteri: la lettera aperta delle Agende Rosse consegnata al prefetto

Genova. Ieri mattina si è svolta la manifestazione sit-in organizzata dall’associazione Agende Rosse davanti alla Prefettura di Genova a sostegno del Procuratore antimafia Nicola Gratteri, da tempo destinatario di minacce sempre più pesanti che mettono a rischio la sua stessa vita.

“Siamo stati ricevuti in Prefettura dal Viceprefetto Vicario Valerio Massimo Romeo e dalla Viceprefetto Capo del Gabinetto Veronica Frassinetti – si legge nella nota post evento – Nelle loro mani abbiamo consegnato una lettera aperta con preghiera di inoltro al Presidente del Consiglio e tutto l’Esecutivo. Abbiamo spiegato le motivazioni che ci hanno indotto ad indire questa manifestazione ed abbiamo ricevuto la piena solidarietà e sostegno alle nostre giustificate motivazioni”.

Ecco parte del testo della lettera aperta consegnata al prefetto: “Da quasi vent’anni il magistrato Nicola Gratteri lotta contro le organizzazioni mafiose. I procedimenti giudiziari seguiti alle sue indagini hanno portato a migliaia di arresti, centinaia di condanne ed hanno dimostrato e certificato la diffusione e la ramificazione di queste organizzazioni – a cominciare dalla ’ndrangheta – non solo al di fuori dei territori di origine, ma in tutta Italia e nel mondo. Proprio a seguito di tali successi, il Dottor Gratteri è divenuto un obiettivo primario della malavita organizzata: lo dicono le intercettazioni, lo dice la storia dei suoi predecessori Chinnici, Falcone e Borsellino, lo dice il buonsenso, lo ha recentemente confermato l’FBI statunitense (rivelando un progetto di attentato nei suoi confronti proveniente dal Sudamerica).

Tutti i cittadini che hanno pianto davanti alle immagini di Capaci e di Via D’Amelio non vogliono più piangere. Noi non vogliamo più piangere, ma qualcosa ci angoscia profondamente. Non apprezziamo che Gratteri non sia stato posto – se non a capo, quanto meno – in posizione di assoluta importanza nell’ambito della Direzione nazionale antimafia; siamo fortemente dispiaciuti che non sia riuscito a rientrate fra i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Qui e oggi, vogliamo esternare tutta la nostra vicinanza a Nicola Gratteri. Siamo fortemente turbati e critichiamo, inoltre, il fatto che l’attuale Governo non abbia mai pronunciato la parola “mafia”: forse non v’è tra le priorità nell’agenda dell’Esecutivo, quella di porre fine a questo fenomeno? Non vogliamo neppure pensarlo!

Chiediamo con forza che lo Stato (quello Stato in cui noi, proprio come Gratteri, ancora vogliamo credere) si schieri apertamente e decisamente – con le parole e soprattutto con i fatti – a tutela di chi, a motivo dell’operare per la giustizia e la legalità, subisce minacce e mette in concreto pericolo ogni giorno la propria vita e quella dei propri cari. Perché delegittimazione, isolamento istituzionale e mediatico, silenzio sono il terreno più fertile per omicidi e stragi. Domandiamo, quindi, che cessino queste condizioni per il procuratore Gratteri. Siamo convinti, infatti, che solo attraverso un chiaro e fattivo appoggio dello Stato che si traduca nell’approntamento di tutti gli strumenti utili per la protezione del magistrato e della sua famiglia (e, con loro, di tutti quanti ingiustamente subiscono minacce e offese perché operano secondo legalità), nonché dei mezzi necessari a potenziare le indagini e i processi, la giustizia potrà davvero rendersi efficace ed effettiva”

“Il Comune di Genova, data l’assenza del Sindaco Marco Bucci, con noi solidale, è stato rappresentato dall’assessore alla sicurezza Sergio Gambino, che ringraziamo – conclude il comunicato stampa – Il mio direttivo ed io ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione, motivati dal grande senso civico e dal desiderio di verità e giustizia. La partecipazione popolare è e sarà il nostro carburante e la nostra adrenalina che ci inducono ad andare avanti con i nostri obiettivi. Ringraziamo di cuore a tutti ed ognuno! Tantissimi di voi, seppur assenti questa mattina, non mancheranno, spero, di scrivere dei pezzi anche a favore delle nostre iniziative sociali”.