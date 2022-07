In corso Italia il 14 luglio è “la presa della… battigia”: flash mob per chiedere più spiagge libere

Genova. Un cartello, con scritto “più spiagge libere” e un volantinaggio, tra le persone che escono dalla spiaggia, per chiedere una minore presenza di stabilimenti balneari che in Liguria, secondo le stime di Legambiente e Adiconsum, occupano 114 km di spiaggia lasciando è solo 34 per le spiagge libere.

Gli ambientalisti genovesi hanno scelto La zona simbolica di Corso Italia, dove su 5 km di litorale solo poche decine sono libere, per “La Presa della Battigia”, iniziativa nazionale per denunciare la privatizzazione delle spiagge.

“C’è un bene pubblico, quello delle spiagge, per il quale sono state date troppe concessioni – spiega il presidente di Legambiente Liguria, Santo Grammatico – in Liguria sono oltre 1500 per 114 km di spiagge, e solo 34 km sono di spiagge libere, c’è una concessione ogni 70 metri, e questo è un’esagerazione. Noi chiediamo alla Regione che, nella legge che prevede il 40% delle spiagge libere per ogni comune inserisca le sanzioni per porre un freno agli abusi”.

“Noi nel 2008 abbiamo conquistato una legge regionale che prevede il 40% di spiagge libere e libere attrezzate – aggiunge Stefano Salvetti, presidente di Adiconsum Liguria – ma la situazione non è omogenea e Corso Italia ne è un esempio: di fronte alla città abbiamo meno del 10% di spiaggia libera, e così anche in altre realtà dove le concessioni arrivano anche al 90%”. Una giornata di mobilitazione che a Genova si concluderà con una nuotata serale nella spiaggia di Boccadasse.