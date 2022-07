Impennata di incidenti stradali gravi a Genova, il neo assessore Gambino: “Attenzione massima, ma serve il contributo di tutti”

Genova. Solo oggi a Genova altri due incidenti stradali gravi, di cui uno che vede un ragazzo di 17 anni lottare tra la vita e morte dopo essere finito con il suo 125 sotto un furgone. E sabato due incidenti mortali e un altro incidente gravissimo .

Ad avere la peggio, sono come noto soprattutto i genovesi, giovani e meno giovani, alla guida di motocicli, moto o scooter. Tanti mezzi in circolazione, tanto traffico e a volte la fretta o una piccola distrazione posso rivelarsi fatali.

“L’attenzione sulla sicurezza stradale da parte dell’amministrazione e della polizia locale, in prima linea su strada, è massima” dice l’assessore comunale alla sicurezza stradale e alla polizia locale Sergio Gambino.

I fatti drammatici di questi giorni ci dicono che gli sforzi fatti sulla sensibilizzazione degli automobilisti, attraverso campagne ad hoc, devono essere ancora più incisivi sull’informazione e sulla guida sicura. C’è ancora molto da fare, ma i report della polizia locale dicono che c’è stata una flessione degli incidenti di grave entità”.

Sulla sicurezza stradale per l’assessore Gambino “serve il contributo di tutti: l’amministrazione comunale e la Polizia Locale sono a fianco dei cittadini per la prevenzione, ma tutti, sulla strada, possiamo e dobbiamo fare la nostra parte usando buonsenso e rispettando le regole, soprattutto in una città molto complicata a livello di conformazione geografica come Genova”.