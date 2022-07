Il Nazario Sauro torna a casa dopo il refitting : mercoledì 13 luglio cerimonia di benvenuto in Darsena

Genova. Questa mattina presso l’Arsenale di La Spezia la visita in cantiere dedicata alla stampa per documentare la fine lavori del Sommergibile Nazario Sauro. Il natante tornerà a far parte dell’Open Air Museum nella Darsena di Genova da mercoledì 13 luglio. Per l’occasione alle ore 11 nell’area antistante il Museo, si terrà una cerimonia di benvenuto alla presenza del Sindaco di Genova Marco Bucci, del Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina Militare il Contrammiraglio Massimiliano Nannini, del Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova il Contrammiraglio Sergio Liardo, della Presidente e del Direttore del Mu.MA Nicoletta Viziano e Pierangelo Campodonico e del Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Promotori Musei de Mare Mauro Iguera e Maurizio Daccà. Presenti, inoltre, la Fanfara del Comando Marittimo Nord della Marina Militare ed una rappresentanza della Marina Militare che attenderanno in banchina il ritorno del Nazario Sauro insieme al pubblico e ai numerosi soggetti coinvolti nella movimentazione e nel trasferimento. Evento aperto al pubblico.

I lavori in Arsenale

Partito da Genova lo scorso 21 giugno e trainato dai rimorchiatori del Porto di Genova, il sommergibile Nazario Sauro è stato preso in consegna dal rimorchiatore d’alto mare Sea Dream che lo ha trainato fino a La Spezia per consegnarlo ai militari. Portato al bacino n. 2 dell’Arsenale, e sistemato sulle taccate a cura del servizio subacqueo della Marina, sotto la supervisione dei responsabili, si è provveduto a metterlo in secco lo scorso 24 giugno.

Dopo un’accurata ispezione tecnica, lunedì 27 sono partiti i lavori di refit: sottoposto a un lavaggio ad alta pressione per liberarlo dalle incrostazioni che si sono accumulate in dieci anni nelle acque della Darsena, sono state verificate le parti che hanno subito, nel corso degli anni, processi di ossidazione e quindi un gruppo di carpentieri navali ha lavorato per bonificare e sostituire le parti corrose, impiegando circa 500 kg di lamiera trattata dello spessore di 5 mm.

Contemporaneamente sono partiti i lavori di ripitturazione, riportando agli strati originali di vernice o a ferro, laddove questa era troppo consumata. Per la pitturazione, in “blu mimetico” nella parte superiore (“opera morta”) e in nero opaco per la parte immersa (“opera viva”) sono stati utilizzati 2500 kg di pitture, nel rispetto sia delle specifiche storiche della Marina Militare ma con la tecnologia contemporanea che assicura una ampia durabilità dei prodotti.

Al suo ritorno a Genova, in banchina, previsto per la tarda mattinata del 13 luglio, il sommergibile sarà dotato di un sistema di protezione catodica contro le correnti galvaniche che attaccano i natanti in acqua, provocando la corrosione dello scafo. Particolare cura è stata dedicata alla pulizia dell’elica in bronzo.

“Nella sostanza”, commenta il Direttore Pierangelo Campodonico, che ha seguito tutte le fasi dell’operazione, “abbiamo riscontrato le buone condizioni del battello, nonostante i 13 anni passati in acqua. La mole dei lavori è stata molto consistente, perché il sommergibile è comunque un battello di 64 metri di lunghezza, alto 12, con una circonferenza di 5 e un dislocamento di 1.500 tonnellate. Siamo soddisfatti di averlo riportato ad una condizione ottimale che renderà la Darsena di Genova ancora più attrattiva”.

“Il Nazario Sauro, prosegue Nicoletta Viziano Presidente del Mu.MA, è l’unico museo galleggiante conservato in Italia ed è molto apprezzato dai visitatori: in 12 anni è stato visitato da oltre un milione di visitatori ed è, per il suo realismo, per le ricostruzioni d’ambiente e parte sonora una eccellenza della museografia marittima internazionale. I lavori di restauro sono costati quasi 140 mila euro e sono sostenuti dal Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a un’operazione complessa e delicata con la loro disponibilità e professionalità”.

I soggetti coinvolti per la movimentazione e il trasferimento sono: Cambiaso Risso per il supporto logistico, sia a Genova sia a Spezia; Cantieri Mariotti che ha prestato la banchina per l’ormeggio provvisorio; Corporazione Piloti di Genova per il pilotaggio del battello Sommergibile; Gruppo Ormeggiatori di Genova per le operazioni di ormeggio, Laviosa Group La Spezia per la logistica; Oromare per il rimorchio d’altura del battello; Rimorchiatori Riuniti Genova per il rimorchio dal/per il porto di Genova; RINA per le verifiche atte a garantire il trasferimento in sicurezza del battello; San Giorgio del Porto per i cavi di ormeggio, l’ancoraggio del battello e il prestito dei due giganteschi Yokohama; Studio Tecnico Lonoce per la supervisione ed il supporto tecnico; l’Associazione Promotori Musei Mare per il coordinamento e l’organizzazione di questa complessa operazione.

I LAVORI IN NUMERI

500 kg di lamiera trattata dello spessore di 5 mm per sostituire le parti corrose

2500 kg di pitture

35 persone impiegate (non contemporaneamente) alle lavorazioni

2.300 ore di lavoro in totale di cui 500 ore per la progettazione, 300 per la logistica e 1.500 di lavori effettivi (carpenteria, pitturazione, bonifica ambientale, etc.).

La superficie ridipinta è pari a 1000 mq per la parte emersa e 500 per quella immersa, oltre a 400 mq per le parti interne.