Il Genoa ufficializza il ritorno di Marko Pajač: voglia di riscatto?

Genova. “Marko Pajač è un nuovo calciatore del Genoa. Il laterale sinistro, nato a Zagabria l’11 maggio del 1993, ha all’attivo oltre 200 partite a livello professionistico. Si tratta di un ritorno in rossoblù dopo l’esperienza nella stagione 2019/20. In Italia ha vestito le maglie di Benevento, Perugia, Empoli, Cagliari e Brescia. Bentornato Marko!”

Un ritorno dal significato profondo quello del terzino croato. In passato non si distinse con il Grifone. Con 11 presenze scarne di contenuto, c’è ancora qualche tifoso che non lo ricorda con piacere.

Tuttavia sono passati tre anni e il Pajač calciatore sembra essere cambiato, soprattutto in Cadetteria dove è ha ben figurato con la maglia del Brescia.

Insomma, se il vino col tempo diventa più buono, alcuni giocatori dalle esperienze deludenti si rimboccano le maniche e ripartono.

E ora siamo qui, con un Genoa appena retrocesso e che ha voglia riscatto immediato, per avviare a tutti gli effetti il progetto della nuova proprietà.

Tutto quadra, no? Un giocatore che torna per dimostrare in una società che vuole riscattarsi: i tifosi saranno pronti a riaccoglierlo, lui a dare il proprio contributo alla causa.

Le qualità tecniche non sono di un Marcelo o uno Spinazzola, per intenderci, ma quel miglioramento che c’è stato potrebbe risultare determinante in un campionato ostico come la Serie B.

Intanto Blessin intravede la difesa in attesa di capire la scelta di Dragusin: stavolta è il calciatore ad avere dei dubbi, ma si presume saranno sciolti definitivamente a breve.