Il festival Balena si fa extralarge, dal 16 al 26 luglio al porto antico musica per tutte le orecchie

Genova. Una line up ricchissima, che spazia dal rock alla trap, italiana e internazionale, nuovissima e “storica”, quella del Balena Festival. La rassegna musicale al via domani, 16 luglio al porto antico di Genova, quest’anno durerà ben 10 giorni con nomi di assoluto rilievo per una proposta eterogenea e trasversale che va a implementare la già pantagruelica offerta di live di questa estate genovese 2022.

Il calendario. Ecco i nomi principali in programma e le rispettive date, presentate questa mattina nella sala Trasparenza della Regione Liguria alla presenza degli organizzatori e dell’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

Franco 126

Sabato 16 Luglio 2022

Eugenio in via di Gioia

Sabato 16 Luglio 2022

Luché

Domenica 17 luglio

Karma B

Lunedì 18 luglio

Editors

Martedì 19 Luglio 2022

Caparezza

Mercoledì 20 Luglio 2022

Manuel Agnelli

Giovedì 21 Luglio 2022

Thurston Moore Group

Giovedì 21 Luglio 2022

Madman

Venerdì 22 Luglio 2022

Massimo Pericolo

Venerdì 22 Luglio 2022

Cosmo

Sabato 23 Luglio 2022

Maurizio Carucci

Sabato 23 Luglio 2022

Ditonellapiaga

Sabato 23 Luglio 2022

Fantastic Negrito

Domenica 24 Luglio 2022

Angelo Duro

Lunedì 25 luglio

Pinguini Tattici Nucleari

Martedì 26 Luglio 2022

Gli artisti e le band, per serate di musica no stop. Pinguini Tattici Nucleari, Cosmo, Ditonellapiaga, Noyz Narcos, Emma Nolde, Angelo Duro, Karma B, Franco126, Eugenio In Via Di Gioia, Luché, Caparezza, Dani Faiv, Editors, Manuel Agnelli, Thurston Moore Group, Massimo Pericolo, Post Nebbia, Madman, Maurizio Carucci, Fantastic Negrito saranno gli headliner del Balena Festival a cui si aggiungono altrettanti artisti: Cara Calma, Lowtopic, Jack Out, Assurditè, Mavie, Brucherò nei pascoli, Jerry Sampi, Ada, Rodolfo Bignardi, Atlante, Miglio, Balto, Dejawood, Ceri, Theo Rem, Jebel Canca, Noite, Venice, Dellacasa Maldive, Tommy Scerd, Coach Party, Gorka, ZT5, Nuvolari, Barbato e Enula.

Quindi tante band e solisti che si divideranno su due palchi uno nel Village e l’altro lato mare. “Nella stessa serata non si resterà mai senza musica – spiega il direttore artistico del festival Luca Pietronave – mentre sarà allestito un palco sull’altro sarà attivo un live e questa è una grande novità”.

I biglietti sono acquistabili in prevendita on line sulla app Dice oppure su Ticketone. Il Balena Festival è una creatura Mojotic, Aluha Eventi, Pioggia Rossa Dischi, Greenfog, CANE.

Balena non è soltanto musica. “La nostra volontà sin dalla prima edizione del festival non era solo quella di organizzare dei concerti ma di dare vita a un vero e proprio collettivo – continua Luca Pietronave – e fare stare insieme le persone anche con obbiettivi diversi”.

Di qui l’idea di un festival che, quest’anno, ha come tema principale quello dell’amore. Declinato in tutte le sue diverse forme, tra cui quella della solidarietà con tante testimonianze e collaborazioni a partire da Oxfam che il Balena appoggerà sostenendo i progetti che Oxfam ha in oltre 90 Paesi, per portare acqua sicura nelle situazioni di emergenza.

Il Festival accoglierà per tutte le giornate di programmazione i dialogatori che potranno spiegare, a chi lo vorrà, i progetti in corso e come aiutare. All’interno dell’area del festival sarà poi presente anche il banchetto di Greenpeace a sostegno di una politica atta a scelte e direzioni maggiormente ecosostenibili.

Collaborazione anche con il Quadrifoglio che porterà al festival alcuni dei ragazzi con autismo seguiti dalla stessa cooperativa.