Genova tra i quattro Comuni invitati al seminario sui déhors post pandemia organizzato da Fipe

Genova. Il Comune di Genova tra le quattro città a confronto sul tema dei dehors nel post pandemia organizzato questa mattina a Roma da Fipe-Confcommercio. La Federazione italiana dei Pubblici esercizi ha messo attorno al tavolo Comuni da nord a sud, imprese e agenzie pubbliche.

«È stata un’importante occasione di confronto e di riflessione sul futuro degli spazi pubblici e sulla cultura dello sviluppo sostenibile delle città investendo proprio sull’occupazione suolo visto anche come leva di rigenerazione urbana oltreché come strumento per l’attività degli esercenti» ha detto l’assessore al Commercio Paola Bordilli, che ha partecipato al tavolo questa mattina. «Genova sulla gratuità del suolo pubblico in emergenza pandemica ha fatto scuola ed è diventata un esempio a livello nazionale come dimostra anche l’invito di oggi a illustrare la nostra esperienza – commenta l’assessore Bordilli – ora dobbiamo pensare al futuro per trovare soluzioni condivise con il mondo delle imprese e che tengano conto dello sviluppo sostenibile delle città e dei centri storici in particolare».

Al seminario organizzato da Fipe erano presenti, oltre al presidente di Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani: Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, Monica Lucarelli, assessore alle Attività produttive e Pari opportunità del Comune di Roma, Teresa Armato, assessore alle Attività produttive del Comune di Napoli. «L’incontro – secondo gli organizzatori – è stato l’occasione per condividere esperienze e per assistere al confronto tra le istituzioni e i vertici territoriali di Fipe-Confcommercio di Genova con Alessandro Cavo, Ferrara con Matteo Musacci, Roma con Sergio Paolantoni e Napoli con Massimo Di Porzio».