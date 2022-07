I jeans dei camalli del 1500 sbarcano in via Garibaldi (e saranno anche su misura)

Genova. Ancora non ha un nome ma l’inaugurazione del piccolo negozio-sartoria che troverà spazio in via Garibaldi 10rosso, a fianco allo sportello dello Iat, dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre. Aspettando la seconda edizione di Genova Jeans. “E speriamo che quest’anno non ci sia l’ostruzionismo che ha guastato la prima edizione”.

A parlare è Gino Repetto, negoziante e imprenditore genovese, tra i primi a credere nell’idea di un rilancio del centro storico e di via Pré attraverso la storia della tela di Genova e ora pronto a portare uno dei suoi business nel cuore di Strada Nuova.

Repetto, con la sua impresa Caruggi, ha vinto il bando di concessione del Comune di Genova per l’assegnazione – per sei anni – di un locale non utilizzato. La concessione non sarà gratuita ma l’attività, essendo nuova, potrà usufruire del bonus affitti lanciato dall’amministrazione comunale per il centro storico.

In via Garibaldi 10rosso Repetto ha intenzione di realizzare una bottega, tra la tradizione e l’innovazione, dove saranno venduti gli oggetti e i capi di abbigliamento nella tela di fustagno blu che, secondo alcuni studi, era il vero jeans dei camalli del porto di Genova nel 1500.

Un negozio simile era già stato aperto in via Pré, in occasione della rassegna Genova Jeans ma la novità, in via Garibaldi, sarà la possibilità di acquistare capi confezionati su misura.

“Ci saranno poi i foulard realizzati da Simon Claviere-Schiele, con il quale già da tempo è attiva una collaborazione”. Vere e proprie opere d’arte, basti pensare che il foulard ispirato all’antica “battaglia del jeans” è stato esposto anche nelle sale di Palazzo Bianco, sempre in via Garibaldi.

La notizia di aggiudicazione del bando – in cui Repetto ha sbaragliato la concorrenza di un nome blasonato per il commercio genovese, quello di Ghiglino 1893 – è di pochi giorni fa. I lavori di ristrutturazione del locale devono ancora cominciare. “Sono spazi vincolati, serviranno non pochi permessi e molta cura nel rispettarne la storicità”, spiega Repetto.

Ma l’obbiettivo è aprire in tempo per l’autunno e per la prossima edizione di Genova Jeans, dal 14 al 16 ottobre.