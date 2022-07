Hockey prato, i gironi: HC Superba e Genova Hockey 1980 in Serie A2

Genova. Otto squadre in Serie A Élite, dodici in Serie A1 e dodici in Serie A2. Saranno così strutturati i campionati maschili di hockey prato, in attesa di conoscere anche la composizione della Serie B.

In ambito femminile, saranno sei le formazioni di Serie A Élite, otto quelle di Serie A1.

In Serie A2 maschile troviamo le due compagini liguri: HC Superba e Genova Hockey 1980. Le altre squadre della categoria sono CSP San Giorgio, Cuscube Brescia, FH Cernusco, Hockey Campagnano, HC Olimpia TSS, HC Riva, HC Villafranca, Rassemblement Torino, Polisportiva Galatea, Polisportiva Valverde.

Le dodici squadre, nella prima fase, saranno suddivise in due gironi da sei. Dopo la seconda fase, una verrà promossa, una retrocessa.