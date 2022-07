Ha salvato padre e figlia dalla casa in fiamme, l’intervento di un poliziotto genovese diventa virale

Genova. Centinaia di condivisioni e commenti, migliaia di “like”. L’intervento di Paolo, un poliziotto della questura di Genova, è diventato virale sui social dopo che il profilo ufficiale della polizia di Stato lo ha postato sulla propria pagina.

Il giovane agente il 15 luglio scorso aveva salvato da un incendio di appartamento un cittadino genovese e la figlia di 12 anni. Mirko, questo il nome del papà, si era rifugiato sul tetto del palazzo dove si era sviluppato il rogo e lì era rimasto bloccato, con la figlia in braccio, come in trappola.

E’ su quel tetto che il poliziotto è salito, senza pensarci due volte, e ha aiutato i due inquilini a mettersi in salvo.

Mirko, qualche giorno dopo l’accaduto, ha voluto ringraziare l’agente, inviando una lettera, per aver salvato la vita a lui e a sua figlia.

Il grosso incendio era divampato a Voltri, in via Sant’Ambrogio, vicino all’Aurelia. Sul posto oltre alla polizia erano intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco. Fortunatamente non c’erano stati feriti né intossicati.