Guerra in Ucraina, partito oggi da Genova il ventesimo tir di aiuti diretto a Karkiv

Genova. È partito oggi da viale Caviglia, il ventesimo tir di aiuti all’Ucraina, diretto a Karkiv, gemellata con il capoluogo ligure. Un aiuto necessario visto che la città, che aveva circa 1,4 milioni di abitanti, si è ridotta a poco più di 300mila persone, che vivono in una condizione di fortissima difficoltà.

“Non deve mai calare l’attenzione su una tragedia che è la stessa di quando è iniziata la guerra – spiega Sergio Gambino, Assessore Protezione civile del Comune di Genova – non deve mai calare l’attenzione verso questo territorio e, in particolare, sulle città con le quali siamo gemellati, come Kharkiv, così come per Odessa, alla quale avevamo già destinato diverse spedizioni”.

E prosegue: “Questi sono aiuti alimentari, ma si stanno anche preparando altre spedizioni che prevedono l’invio di ambulanze. Si tratta di 33 bancali di merce, Messi a disposizione da Costa Foundation con una raccolta interna e dalla società Aisf, che già in questi mesi si era arrivata nell’aiuto alla popolazione Ucraina, principalmente alimenti per bambini, ma anche per adulti, prodotti per la pulizia. La speranza, comunque, è che dopo questa nuova missione possano partire altri mezzi con aiuti per l’Ucraina.

“I genovesi possono continuare a sostenere la popolazione Ucraina – ha ricordato Oleh Sahaydak, dell’Associazione Pokrova – che in tutto questo tempo hanno portato aiuto alla nostra comunità nella chiesa di Santo Stefano, o alla protezione civile. Ora quello di cui c’è più bisogno sono i prodotti alimentari a lunga scadenza, medicinali, prodotti per igiene personale”.

Alla partenza degli aiuti anche il deputato regionale di Kharkiv Albert Kononenko che ha portato gli aiuti della città ai genovesi.