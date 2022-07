Genova. Hanno esposto uno striscione in piazza De Ferrari, davanti alla Regione Liguria, con scritto “medici del territorio in via di estinzione” e sono scesi in piazza con un presidio per chiedere maggiori diritti, più attenzione per un servizio fondamentale per la sanità ma che è fermo, sia a livello retributivo che di organizzazione a 15 anni fa.

In Liguria, infatti, i medici territoriali, la cosiddetta guardia medica, sono troppo pochi: si parla di sono circa 250 ma il rapporto ottimale sarebbe quelli di un medico ogni 5 mila abitanti.

“Questo però è un lavoro che non ha avuto aggiornamenti sia dal punto di vista logistico e organizzativo che salariale, siamo fermo al 2005 – spiega Marco Cardini, segretario provinciale continuità assistenziale di Genova – perché è un lavoro molto faticoso e anche con problematiche di sicurezza. Ci sarebbero gli strumenti per rendere gli stipendi almeno dignitosi, abbiamo chiesto incontri alla Regione ma c’è stata troppa lentezza e per questo siamo in piazza. Sarebbe un servizio da potenziare e noi come giovani medici, che spesso sono quelli che fanno questo tipo di lavoro, è quello che chiediamo è una maggiore attenzione, un potenziamento, perché siamo una risorsa molto importante. Ci sono poi problemi legati ai contratti, difficoltà in caso di malattia, bisogna riorganizzare il servizio”.

Anche perché si tratta di un attività massacrante. “Noi lavoriamo nei festivi e nel notturno, dalle 20 alle 8, e dovrebbe essere un intervento su situazioni a bassa complessità quando il medico di famiglia non è presente – spiega Marco Polese, segretario della Fimmg continuità assistenziale – ma, in realtà, si lavora spesso in emergenza e con il pericolo dovuto al fatto che si svolge in solitudine e al domicilio dei pazienti. Ma il nostro è un servizio fondamentale per limitare gli accessi ai pronti soccorso perché si danno risposte a bisogno acuti o non presi in considerazione, che è fondamentale per una popolazione come quella ligure che è anziana, fragile e che spesso ha bisogno di rassicurazioni”. I medici, quindi, chiedono risposte entro il 21 luglio, come promesso da Regione Liguria, sennò sono pronti a scendere di nuovo in piazza.

La conferma dell’appuntamento arriva a stretto giro da una nota dell’ente regionale: “Nella giornata di ieri una rappresentanza della continuità assistenziale è stata convocata presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali per un incontro propedeutico, valutato positivamente dai tecnici della Regione, per affrontare alcune problematiche più urgenti, come i carichi di lavoro e la carenza di personale, in vista della discussione più approfondita nella riunione plenaria del 21 luglio. Regione Liguria ha già manifestato la propria disponibilità a valutare alcune delle proposte avanzate dalla delegazione. Circa la retribuzione, Regione ricorda che è stabilita dal contratto collettivo nazionale, recentemente sottoscritto”.