Gronda, Bertorello (Lega): “Da Giovannini solo parole, ora si faccia partire l’opera”

Genova. “Vorrei dire al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini che siamo davvero stanchi della politica degli annunci che promette solo a parole, ma poi concretamente non fa nulla” a dirlo in una nota Federico Bertorello, capogruppo della Lega in Comune.

E prosegue: “È il caso della Gronda di Genova, un’opera infrastrutturale di primaria importanza non solo per il capoluogo, ma per la Liguria e tutto il Nord Ovest. Il tema è approdato alla Camera solo poco più di due mesi fa e durante quell’occasione Giovannini si era impegnato per la sua realizzazione”.

Poi conclude: “Sarebbe sufficiente mettere una semplice firma cosa che gli ultimi due Governi con i ministri De Micheli e Giovannini non hanno ancora fatto. Adesso chiediamo che gli impegni presi vengano rispettati e che si dia il via libera all’opera il prima possibile”.