Grave incidente sulla A7, motociclista in codice rosso al San Martino: riaperto il tratto tra Bolzaneto a l’allacciamento con la a12

Genova. Ennesimo incidente stradale oggi, questa volta in autostrada. Un motociclista per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre transitava sull’autostrada A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione di Genova.

Il motociclista, un uomo di 62 anni, è stato soccorso dal 118, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. E’ in condizioni gravissime.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto al km 128,700, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale oltre al personale della Direzione di Tronco di Genova. Il tratto è stato chiuso al traffico per oltre due ore.