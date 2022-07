Genova nella morsa del caldo estremo: oltre i 38 gradi a Pontedecimo, sfiorati i 40 a La Spezia

Genova. Continua l’ondata di caldo estremo portata su tutta la regione mediterranea dall’anticiclone Apocalisse, con temperature ampiamente sopra i 30 gradi su praticamente tutto il paese. Per Genova e la Liguria nessuna eccezione, con il termometro che continua a segnare temperature da record in molte località della regione. Oggi, come ieri, giornata da bollino arancione, in attesa di domani mercoledì 20 luglio, quando scatterà la massima allerta per il caldo, quella rossa.

Nel frattempo continuano i disagi per la popolazione: nel pomeriggio di ieri in molte località si sono toccati livelli di caldo fuori dall’ordinario, con 38,1 gradi a Pontedecino, 37 ad Arenzano, 37,60 a Bolzaneto, 35 a Genova, 34,5 a Torriglia e 35,6 a Rapallo. Il record regionale è stato registrato a Beverino, presso la stazione di Padivarma, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39,40

Prosegue la fase molto calda che interessa anche la Liguria e che vede non solo la presenza di un solido anticiclone subtropicale ma anche dell’effetto favonico provocato dai venti settentrionali (aria calda e secca). Questo mix di fattori provoca temperature molto alte non solo di giorno ma anche di notte, a fronte di tassi d’umidità medio-bassi.

Per oggi e domani si prevedono, infatti, temperature in ulteriore lieve aumento seppur con umidità generalmente bassa. Condizioni temporaneamente più afose si potranno avere nella serata di oggi. Elevato disagio fisiologico per caldo è previsto nelle aree urbane e nelle valli interne dei versanti marittimi, moderato altrove.

Mercoledì 20 luglio avremo temperature pressoché stazionarie o in lieve calo specie nei valori minimi con moderato disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, localmente elevato sulle aree urbane e le valli interne dei versanti marittimi.