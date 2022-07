Genova. Al via i lavori per il BlueMed, il nuovo cavo sottomarino di Sparkle che renderà Genova una porta d’ingresso dei dati in Europa.

Parte integrante del progetto Blue & Raman Submarine Cable System – lanciato da Sparkle in collaborazione con Google e altri operatori e che collegherà l’Italia con l’India – BlueMed diventerà la principale autostrada dei dati tra l’Asia e l’Europa.

In aggiunta al sistema di cavi sottomarini BlueMed/ BlueRaman, la città ligure si appresta a diventare l’approdo preferenziale per nuovi cavi sottomarini alla ricerca di un accesso diversificato rispetto a Marsiglia e quindi un nuovo snodo per il traffico tra Africa, Medio Oriente, Asia ed Europa.

Al fine di garantire l’approdo sostenibile ed efficace, Sparkle ha progettato il Bore Pipe, un’infrastruttura che potrà ospitare otto cavi sottomarini, garantendo il minor impatto possibile per la città.

La centrale di Genova Lagaccio, che è stata interamente recuperata, servirà da approdo per i cavi del sistema BlueMed/BlueRaman e altri cavi del bore pipe.

Cavo sottomarino alla Foce

“BlueMed e BlueRaman sono i due nuovi sistemi di cavi sottomarini che uniranno l’India all’Italia e all’Europa. Il progetto parte da Genova, ma i sistemi di cavi verranno rilasciati per tratte. Il primo tratto sarà Genova-Sicilia tra quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo” afferma Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle.

E spiega l’importanza di Genova da questo punto di vista: “Per l’avvio di questo progetto abbiamo scelto Genova perché ha una posizione geografica molto importante verso l’Europa. Storicamente tutti i cavi dall’Asia arrivavano a Marsiglia, invece noi riteniamo che Genova sia molto meglio posizionata per unire l’Europa. Quindi abbiamo creato un’alternativa a Marsiglia. In questo modo l’Italia, negli anni, potrà avere una posizione importante negli hub internet mondiali”.

“Genova da oggi è ancora più connessa con l’India e con il mondo. Diventerà un competitor con Marsiglia e riuscirà a ricoprire a livello di hub un ruolo centrale in Italia, in Europa e nel mondo. Genova si candida così ad essere una smart city sempre più smart” a sottolinea il consigliere Mario Mascia.

E continua: “Dalla pandemia in poi abbiamo capito quanto siano importanti la digitalizzazione e lo scambio di informazioni, per continuare a lavorare in tutte le condizioni, rendere efficienti i tempi di lavoro e stare al passo con in tempi in modo che nessuno resti indietro”.

Poi conclude sottolineando gli aspetti legati al mondo del lavoro: “Intorno a questo cavo si innesteranno tutta una serie interconnessioni e indotti lavorativi che sono inimmaginabili, che si andranno a ripercuotere sul tessuto urbano genovese in senso positivo“.