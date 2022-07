Genoa, il campionato parte da Venezia mentre la prima in casa è contro il Benevento

Genova. Parte con una trasferta a Venezia – e i tifosi rossoblù ancora ricordano la traghettata in laguna sulle note di Gente di mare – il campionato di serie B del Genoa. Un inizio di stagione tutt’altro che semplice con il Parma alla quarta giornata, preceduta dalla terza con il Pisa in trasferta e la prima al Ferraris contro il Benevento.

Alla presentazione della nuova stagione di serie B 2022/23 organizzata a Reggio Calabria dalla Lega i rossoblù avevano presente uno degli uomini di fiducia di 777, Andres Blazquez.

“Sarà una fra le migliori serie B degli ultimi anni – le parole di mister Blessin che si è detto felice del calendario – incontrare all’inizio le grandi squadre è stimolante e ci farà capire subito le nostre potenzialità”

Due le sfide infrasettimanali già fissate: giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Un campionato, quello di serie B, che si fermerà per gli impegni delle nazionali nel weekend del 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19 e 20 novembre e sabato e domenica 25 e 26 marzo. Poi la pausa invernale tra il 27 dicembre e il 13 gennaio. Non ci saranno invece stop per via dei Mondiali in Qatar.

Ecco il calendario:

1^ 13/8/22 Venezia – Genoa (ritorno 14/1/23)

2^ 20/8/22 Genoa – Benevento (ritorno 21/1/23)

3^ 27/8/22 Pisa – Genoa (ritorno 28/1/23)

4^ 03/9/22 Genoa – Parma (ritorno 4/2/23)

5^ 10/9/22 Palermo – Genoa (ritorno 11/2/23)

6^ 17/9/22 Genoa – Modena (ritorno 18/2/23)

7^ 1/10/22 Spal – Genoa (ritorno 25/2/23)

8^ 8/10/22 Genoa – Cagliari (ritorno 28/2/23)

9^ 15/10/22 Cosenza – Genoa (ritorno 4/3/22)

10^ 22/10/22 Ternana – Genoa (ritorno 11/3/23)

11^ 29/10/22 Genoa – Brescia (ritorno 18/3/23)

12^ 5/11/22 Reggina – Genoa (ritorno 1/4/23)

13^ 12/11/22 Genoa – Como (ritorno 10/4/23)

14^ 27/11/22 Perugia – Genoa (ritorno 15/4/23)

15^ 4/12/22 Genoa – Cittadella (ritorno 22/4/23)

16^ 8/12/22 Genoa – Sud Tirol (ritorno 1/5/23)

17^ 11/12/22 Ascoli – Genoa (ritorno 6/5/23)

18^ 18/12/22 Genoa – Frosinone (ritorno 13/5/23)

19^ 26/12/22 Bari – Genoa (ritorno 19/5/23)