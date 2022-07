Genoa-Benevento: biglietti a un euro per gli abbonati 2022-2023

Genova. Un biglietto simbolico a un euro per gli abbonati 2022/2023 per la partita di Coppa Italia tra Genoa e Benevento prevista per lunedì 8 agosto alle 17:45. Per tutti gli altri il biglietto costa 20 euro (Gradinata Nord, Distinti, Tribuna inferiore) e 40 euro (Tribuna Superba).

Per questa gara resteranno chiusi i settori Gradinata Sud, Settore 5 e Distinti 3° anello. Chi è in possesso di abbonamento in uno di questi settori ha la prelazione a 1 euro nei Distinti 1 e 2° anello.

Lo ha comunicato il Genoa nel tardo pomeriggio.

I biglietti sono acquistabili online, nelle ricevitorie Ticket One abilitate e al Ticket Office del Genoa al Porto Antico (orario continuato 10-19).

La prima fase di vendita riservata agli abbonati comincia da venerdì 29 luglio alle 10 a venerdì 5 agosto alle 19

I tifosi sottoscrittori, dopo il 5 agosto, di nuovi abbonamenti, potranno ugualmente beneficiare del costo di 1 euro più diritti, esclusivamente recandosi e utilizzando la rete vendita del Ticket Office al Porto Antico.

La vendita libera inizia da sabato 6 agosto alle 10.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Benevento sul sito occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera dna associato alla stessa (inizia con 022).

In fase di pagamento è possibile servirsi dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

Il Genoa ricorda anche che i bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Abbonamento diversamente abili

I portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti possono richiedere un abbonamento del settore Distinti 1° anello, settori 101 e 108 (fino a esaurimento dei posti) recandosi al Ticket Office al Porto Antico, muniti di tessera Dna Genoa e certificato di invalidità. L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, può acquistare un abbonamento nel medesimo settore. Il prezzo è di 10 euro sia per il diversamente abile che per l’accompagnatore.