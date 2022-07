Genoa. Arriva Dragusin, parte Cambiaso: ufficiale lo scambio con la Juve

Genova. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso a fronte di un corrispettivo di € 8,5 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027“.

Inoltre: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Genoa Cricket and Football Club di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 5,5 milioni, pagabili in due esercizi. Il corrispettivo pattuito potrà incrementarsi, nel corso della durata contrattuale, per una cifra massima di € 1,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi“.

E scambio fu. Ci sono voluti tanti giorni di riflessione, ma la pazienza del club ligure ha portato i suoi frutti: Blessin avrà un difensore in più, dalla Juventus arriva Dragusin.

Ai saluti, invece, c’è Andrea Cambiaso. Il classe 2000, dal canto suo, stava aspettando solo l’ok del suo collega per sentirsi bianconero, arrivato solo nel giro di questi ultimi tre giorni. Per lui c’è un contratto fino al 2026 con una quasi certa esperienza immediata in prestito secco per poter giocare, il Bologna pare essere in chiusura. Allegri vuole che giochi con continuità, il prossimo anno dovrà tornare ancora più pronto. Comunque essere riuscito a lanciarsi con la squadra del suo cuore, come ha dichiarato al nostro giornale qualche mese fa, può considerarsi un gran motivo d’orgoglio.

Tornando al centrale rumeno, nel corso delle due settimane di trattativa c’è stata fase di una dichiarazione del suo agente, Florin Manea, che ha indispettito la piazza: “Settimana prossima sarà (Dragusin ndr) in Liguria? Non siamo sicuri al 100%, c’è un progetto serio lì ma ora non possiamo dire che andiamo al Genoa. Lui è onorato dall’interesse, ma dire subito sì è difficile perché, con tutto il rispetto per il Genoa, non ci ha chiamato il Real Madrid». Per poi chiarire manifestando la delusione di non essere stati considerati a dovere dal sodalizio piemontese, motivo per il quale Dragusin stesse temporeggiando in questo modo.

C’è da considerare che nella testa di un calciatore così giovane, soprattutto in categorie così elevate, le scelte devono essere ponderate a dovere: ogni sbaglio potrebbe portare ad una ricaduta. Ma Manea poteva esprimersi soltanto in quel modo, oppure avrebbe potuto farlo diversamente?

Poco importa, il passato è passato e il futuro si farà sul campo. Il club rossoblù si è assicurato le prestazioni sportive di un difensore in via di sviluppo, quindi dal bisogno irrefrenabile di mettere nelle gambe del minutaggio. La Serie B sarà dura, molto dura, e il Grifone per spiccare il volo dovrà essere roccioso al punto giusto. Dragusin può essere il profilo ideale secondo la politica societaria e tattica ma, come detto, ora la palla passerà al campo: l’unico elemento che non sbaglia mai.

“Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla Juventus. In carriera ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nella stagione 2020/21. Dragusin vanta 6 presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Con la maglia della Juventus ha debuttato anche in Champions League. Benvenuto Radu!”