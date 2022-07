Genoa, anno nuovo problemi vecchi. Blessin però è fiducioso: “Step by step troveremo il gol”

Bad Haring. Una partita di preparazione precampionato che non ha portato a tanti lati negativi. Anzi, il primo tempo del Grifone è stato giocato discretamente, se si pensa anche all’avversario che aveva di fronte, ovvero il Maiorca, militante nella massima serie spagnola.

Il lavoro di Blessin e del suo staff tecnico ultimamente è stato incentrato principalmente sulla parte atletica, fondamentale per giocare ad alta intensità come piace al tecnico tedesco. C’è entusiasmo tra le facce note, che vogliono tornare a sorridere dopo la cocente retrocessione, e tra quelle nuove che sanno quanto questa chance di giocare in un club in rilancio sia veramente importante, magari anche per farsi notare.

Ideale è anche il clima aldilà del campo. I tifosi rossoblù hanno fatto registrare numeri da record per la campagna abbonamenti (si parla anche di provare a riempire la Gradinata Sud) e, anche nel ritiro in Austria, non hanno fatto mancare il loro apporto.

Una società che si sta rinnovando su tutti i fronti: dirigenziale, tecnico e strutturale.

Insomma, cosa manca ancora? Beh, questa domanda ha una risposta che ormai da tanto tempo si sa. E Blessin porta pazienza e pensa al lavoro, soddisfatto di tante cose ma consapevole che la mancanza, talmente grave da essere stata una grande causa della discesa di categoria, è ancora presente: “Ho buone sensazioni sulla difesa. Dragusin ha bisogno di tempo per adattarsi, ma tutti hanno visto le sue qualità. Sicuramente nelle prossime 2/3 settimane dobbiamo lavorare sul gol. Ora abbiamo la qualità, ma ci serve concretizzare molto di più andando bene in profondità: lo faremo, step by step“.

GENOA, YOU NEED GOALS

L’acquisto di bomber Massimo Coda è stato il vero grande colpo da categoria: la sua esperienza e il suo fiuto sono stati capaci di renderlo uno dei giocatori più prolifici delle ultime edizioni della Serie B.

Tuttavia una squadra di calcio non può basarsi soltanto sul singolo, soprattutto se il progetto prevedere sin da subito di alzare la testa. La differenza, ovviamente, la fa il collettivo. Ergo, il solo Coda non può bastare.

Questo lo sanno tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico. Infatti è arrivato anche Yalcin a fare da spalla proprio al giocatore che aveva vicino ai tempi del Lecce. Per lui ci vorranno alcuni allenamenti per tornare in forma completamente, ma le qualità tecniche sono buone e serviranno tanto alla causa del Genoa.

La società dovrà altresì pensare a sfoltire quell’ampia rosa di 30 elementi, ma pare che Blessin voglia tenersi qualcuno di questi con sé: Ekuban, Champertier, Sabelli e Favilli si giocheranno le loro carte per rimanere in rossoblù, in attesa di altri colpi in entrata che potrebbero arrivare.

Proprio su questo tema, nelle ultime ore si è fatto avanti un nome che al Grifone farebbe molto comodo..

COLPO SANSONE: NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE, CHE SUCCEDE?

Riportato da varie testate, comprese quelle bolognesi, il reale interessamento del Genoa per l’esterno classe 1991. Il suo valore di mercato gira intorno ai 2/2.5 milioni di euro, con uno stipendio annuale di 1.6.

Insomma, cifre particolarmente importanti sulle quali bisognerà verificare la fattibilità, ma sembrerebbe che il Grifone voglia provarci concretamente.

Sansone sarebbe un grande innesto sia per quanto concerne l’esperienza (33 gol e 56 assist in 228 gare in A) sia per un discorso prettamente tecnico: imbeccare le due punte, soprattutto Coda, sarebbe molto più facile.

Un colpo che favorirebbe anche la crescita di Yeboah, giocatore di prospettiva che di una guida ne gioverebbe alquanto.

L’operazione è da monitorare, intanto il presidente Zangrillo ci scherza su, tuttavia senza negare alcunché: “Ho sentito fare il nome di Benzema (sorride, ndr). Lo dico per dire che è inutile fare nomi: è importante che se deve arrivare qualcuno, arrivi qualcuno che serva“.