Genoa, a Quezzi ci sarà una targa per ricordare Franco Rotella: via libera da Tursi

Genova. Una targa per ricordare Franco Rotella, calciatore del Genoa scomparso a soli 42 anni per un melanoma. Sarà collocata nella sua Quezzi, quartiere in cui era nato e cresciuto, dopo che il consiglio comunale ha approvato con voto quasi unanime la mozione presentata oggi dal capogruppo della Lega Federico Bertorello.

Rotella, nato a Genova il 16 novembre 1966, è cresciuto nel Baiardo e ha esordito in serie A a soli 16 anni con la maglia del Genoa, sotto la guida di mister Gigi Simoni. Col Grifone ha marcato 75 presenze e 4 gol in quattro stagioni interrotte da un anno alla Spal, ottenendo la promozione in serie A nella stagione 1988-1989. La sua carriera è poi proseguita in serie B, nella Triestina, nel Pisa, nell’Atalanta e infine nell’Imperia.

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, ha lavorato come opinionista sportivo in numerose emittenti televisive della Liguria e come responsabile tecnico della scuola calcio e del settore giovanile della società Emiliani.

La mozione impegna il sindaco e la giunta ad avviare l’iter amministrativo per procedere all’installazione di una targa in memoria di Franco Rotella nella piazzetta compresa tra i civici di via Pinetti 66 e 66B (capolinea linea Amt 47) o ad una delle estremità di accesso del ponticello adiacente al civico 41 di via Pinetti, cioè nella zona di Villa Rosa dov’era nato.

La mozione ha ottenuto un consenso bipartisan a prescindere da fedi politiche e calcistiche con 33 voti favorevoli e una sola astensione, quella di Mattia Crucioli che ha lamentato l’esclusione dal dibattito del suo ordine del giorno contro l’appello a Draghi firmato dal sindaco Marco Bucci.