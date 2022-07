Fuga di gas in via Linneo, arrivano i vigili del fuoco: strada chiusa al traffico (e riaperta)

Genova. Fuga di gas questa mattina in via Linneo, sulle alture di Bolzaneto in Valpolcevera. La strada è stata chiusa nel tratto tra via Ravel e la scuola Morante.

Questa mattina i vigili del fuoco sono stati allertati per un forte odore di gas proveniente da uno scavo sulla strada.

Giunti sul posto i pompieri hanno operato per la chiusura del traffico veicolare, dato il notevole quantitativo di gas presente nell’area.

Dopo l’intervento della ditta per la riparazione della tubazione lesionata, la strada è stata riaperta intorno a mezzogiorno.