Francesco Flachi torna a Genova: l’ex Sampdoria giocherà nella Praese

Genova Pra’. Giocare a fianco del proprio idolo è forse uno dei sogni più difficili da realizzare nel mondo del calcio. Ma per molti giocatori della Praese, squadra che milita nel campionato di Promozione, sarà proprio così visto che l’anno prossimo l’ex stella della Sampdoria Francesco Flachi vestirà i colori del club del ponente genovese.

La sua presenza nella rosa a disposizione di mister Carletti non sarà soltanto di facciata. Sarà un giocatore a tutti gli effetti e scenderà in campo a seconda dello stato di forma, tiene a sottolineare il club. Artefici dell’operazione di mercato più rumorosa del panorama dei dilettanti liguri, il direttore sportivo e responsabile del settore giovanile Umberto Barletta e il presidente dell’Academy Praese Claudio Sciotto.

“Tutto è nato quasi per scherzo – racconta Barletta – ho un amico in comune con Flachi. Ci siamo parlati e lui ha accettato di venire alla Praese. Farà parte della prima squadra ma non solo. Sarà l’uomo-immagine del club e darà una mano al settore giovanile. I ragazzi sono tutti entusiasti. Molti di loro andavano allo stadio per vedere le gesta di Flachi e per qualcuno era l’idolo a cui ispirarsi. Giocarci a fianco farà loro un certo effetto”.

La presenza di Flachi risolleverà l’umore di una squadra che lo scorso anno ha vinto i play off di Promozione, conquistando sul campo la promozione in Eccellenza. Tuttavia, le due retrocessioni dalla Serie D di squadre liguri hanno inceppato il meccanismo dei ripescaggi e sembra molto probabile che la formazione di mister Carletti debba riprovare a ottenere il salto di categoria l’anno prossimo.

“Siamo aggrappati all’1% di possibilità di essere ripescati ma è probabile che non sia così. Questa operazione riporta entusiasmo. Ci riproveremo insieme a Flachi“, conclude Barletta. Curiosità. Se la squadra restasse in Promozione, si assisterebbe a uno speciale derby contro la formazione savonese del Soccer Borghetto, dove milita Marco Carparelli, ex di Genoa e Samp che però non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoblù.

Qualche numero di Flachi in blucerchiato. Arrivato nel 1999, ha vestito la maglia della Sampdoria fino al 2007. Giocatore di qualità ed estro, ha rappresentato insieme a Bazzani la coppia di “gemelli del goal” dei primi anni 2000. Da ricordare le stagioni con Walter Alfredo Novellino in panchina. Sono 87 i centri di Flachi con la Samp in 241 presenze. Flachi ha contribuito a riportare il club in Serie A al termine della stagione 2002/2003. Al termine della stagione 2005/2005 la squadra si è qualificata per la Coppa Uefa sfiorando la qualificazione in Champions.