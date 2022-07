Fp Cgil: “Uffici giudice di Pace e Unep senza aria condizionata. Condizioni inaccettabili”

Genova. La Funzione Pubblica Cgil di Genova è stata informata dai lavoratori in merito alle elevate temperature raggiunte negli Uffici del Giudice di pace di Genova e negli uffici Unep di Via Varese (Corte d’Appello – Ufficio Unico delle Notificazioni, delle Esecuzioni e dei Protesti Cambiari).

“Ancora una volta non funziona alcuno strumento di refrigerazione e ciò determina vere e proprie temperature tropicali all’interno delle stanze che risultano essere inadeguate non solo per lavorare, ma anche solamente per sostare. Questo vale per i dipendenti e per i tanti operatori della Giustizia che frequentano gli uffici (avvocati e cittadini), anch’essi costretti a subire condizioni inaccettabili” spiega Fp Cgil.

E prosegue: “Nonostante qualche tentativo da parte dell’Amministrazione, sono anni che questa situazione va avanti senza che venga individuata una soluzione strutturale idonea che non comprometta la capacità lavorativa e un microclima adeguato alla normativa sulla sicurezza. Complessivamente si tratta di un edificio che avrebbe necessità di grandi manutenzioni e lo stesso problema del caldo, si riproporrà nei mesi invernali con il riscaldamento”.

La Funzione Pubblica Cgil chiede che vengano sanate con urgenza le problematiche contingenti relativamente al caldo e, senza risposte soddisfacenti da parte dell’Amministrazione, si riserva sin d’ora di proclamare lo stato di agitazione del personale.