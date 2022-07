Genova. Scene di follia al volante prima dell’alba di questa mattina nel quartiere della Foce, risvegliato prima dal rombo di un’auto sportiva e pochi istanti dopo dal rumore di uno schianto.

Una Ferrari, color “silver”, intorno alle 4, ha percorso via Casaregis in direzione mare a una velocità, secondo numerosi testimoni, ben superiore ai limiti consentiti.

Arrivata in fondo al viale alberato, forse a causa di un dosso all’altezza dell’intersezione con via Cecchi, il conducente della vettura ne ha perso il controllo ed è finito prima contro il dehors di un bar (il Mini Mix), distruggendolo, e poi contro diverse auto parcheggiate, tutte pesantemente danneggiate.

Due le persone a bordo dell’auto che, però, non avendo che pochi graffi, hanno rifiutato le cure. Secondo alcuni presenti i due si sarebbero allontanati prima di essere identificati dalla polizia. Tuttavia sarebbe stati rintracciati poco dopo nelle loro abitazioni.

Sono quindi in corso accertamenti ad ampio spettro per capire chi fosse il proprietario della vettura e se chi fosse al volante abbia fatto uso di sostanze o fosse ubriaco.

Ferrari a folle velocità in via Casaregis

Secondo quanto emerso da altre testimonianze la stessa auto, già ieri sera, era stata notata scheggiare nelle strade tra Boccadasse e il centro.

Fortunatamente la macchina di lusso, nella sua folle corsa, non ha centrato passanti. Alla Foce questa notte, oltre ai soccorsi e la polizia locale anche i vigili del fuoco per sistemare la zona.

Via Casaregis è stata chiusa in direzione mare dopo l’intersezione con via Cecchi. E’ stata riaperta intorno alle 10.

Notte di incidenti quella appena trascorsa. Nella località Castagna, a Serra Riccò, un’auto è andata a finire contro un distributore di benzina, devastando la stazione. A Bargagli frontale tra due macchina con cinque feriti, non gravi.

(foto per gentile concessione di Gianluigi Acerbis)