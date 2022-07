Fincantieri diffonde la semestrale: ricavi in crescita, ma risultato netto negativo per 234 milioni

Genova. Ricavi in crescita del 16% a 3.510 milioni e risultato netto negativo per 234 milioni (positivo per 7mln nello stesso periodo del 2021) che risente di una review del portafoglio di business e da partite non ricorrenti. Fincantieri ha diffuso la nota con i risultati al 30 giugno approvati dal cda. Segnalati anche i primi segnali di ripresa degli ordinativi cruise. L’ebitda è pari a 90 milioni euro (era 219 milioni) e l’ebitda margin a 2,6%, (7,2%). Risultato di periodo adjusted negativo ammonta a 94 milioni (positivo per 49mln). Posizione finanziaria netta è a debito per 3.296 mln (2.238 milioni al 31 dicembre 2021).

“L’andamento economico del secondo trimestre è stato negativamente caratterizzato da una review strategica sul portafoglio di business non core, dagli effetti sui prezzi delle materie prime conseguenti alla guerra russo-ucraina, e da altre partite non ricorrenti − spiega Pierroberto Folgiero, a.d. di Fincantieri − l’azienda ha annunciato che nei prossimi mesi perseguirà una sempre maggiore concentrazione sul core business dello shipbuilding indirizzando la crescita attesa nel settore militare e la ripartenza del settore crociere”. Un percorso questo che “sarà anche caratterizzato da una grande focalizzazione su nuove soluzioni digitali e green che aumentino nel tempo la distintività di Fincantieri nell’industria internazionale della navalmeccanica”.

La perdita del risultato consolidato risente di vari fattori, come si legge nella nota: prima di tutto degli esiti di una review strategica delle commesse nel settore delle Infrastrutture, poi della valutazione degli effetti dei maggiori prezzi delle materie prime sui costi “a vita intera” delle commesse nel settore Shipbuilding; una influenza ce l’ha anche la svalutazione di alcuni attivi finanziari, oltre che la svalutazione dell’avviamento della controllata norvegese Vard e della controllata Usa Fincantieri Marine Group.

Fincantieri spiega che la posizione finanziaria netta, a debito per 3.296 milioni, è coerente con i volumi di produzione sviluppati nel semestre e il piano di consegne con 5 unità cruise nella seconda metà dell’anno. La posizione, comunque, è ancora condizionata dalla strategia di supporto agli armatori per il Covid-19. Per quanto riguarda l’andamento operativo, si registra che il carico di lavoro complessivo è per 113 navi, pari a 34,6 miliardi (5,2 volte i ricavi 2021), mentre i volumi di produzione sono ancora a livelli record, come per alcune commesse cruise, con 8,6 milioni di ore lavorate vs. 8,4 milioni del primo semestre 2021. Sono infine state consegnate 8 navi da 5 stabilimenti in questi primi sei mesi 2022 e altre 5 navi da crociera sono previste entro l’anno.

Si registrano i primi segnali di ripresa nel settore cruise: solo in luglio è stato firmato un Memorandum of Agreement per due navi cruise alimentate a idrogeno e un contratto per una unità cruise extra-lusso. Infine, è stato confermato l’ordine a Fincantieri Marinette Marine (Usa) per la terza unità del programma Constellation per la Us Navy, mentre la Vard ha ordini per due unità Csov6 con Norwind Offshore a conferma della leadership nella costruzione di mezzi per il settore wind offshore.