Ex Ilva, a luglio saranno 174 i lavoratori in cassa integrazione a Cornigliano

Genova. Per tutto il mese di luglio saranno 174 lavoratori in cassa integrazione nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Cornigliano. Rispetto alla comunicazione iniziale dell’azienda, che parlava di 250 lavoratori ipotizzando il fermo di tutta la linea di zincatura in conseguenza dello stop dell’altoforno 2 di Taranto per adeguamenti impiantistici, una delle tre linee di produzione di lamine zincate funzionerà regolarmente fino alla fine del mese.

Ad agosto invece il numero potrebbe aumentare a causa dell’esaurimento delle scorte di rotoli da lavorare. “Nell’incontro – spiega il coordinatore dell’Rsu Armando Palombo – abbiamo chiesto che le ferie estive programmate non siano tramutate in cassa integrazione e che sia disposta la massima rotazione possibile”.

Direzione aziendale e delegati si sono inoltre accordati su una serie di incontri a cadenza settimanale per monitorare l’attività degli impianti coinvolti dalle fermate e l”andamento della cassa integrazione. “Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 20 – spiega Palombo – e questo è l’unico dato positivo dell’incontro e della situazione in atto”.

Intanto il Mise ha convocato per le 14 del 26 luglio un nuovo incontro sull’ex Ilva, dopo quello del 23 giugno. I temi da affrontare sono quelli che riguardano gli investimenti e il piano industriale, le manutenzioni e l’utilizzo della cassa integrazione.

“Ci auguriamo – dice Palombo – che il governo sia di parola visto che il ministro Giorgetti nell’ultimo incontro si è impegnato a reperire 1 miliardo di euro di liquidità che è fondamentale per il funzionamento degli stabilimenti”.

Come dire, se a settembre non ripartirà l’Afo 2 la situazione potrebbe nettamente peggiorare.