Estate Spettacolo, riprogrammato il concerto di Blanco a Genova: doppia data a settembre

Genova. La settimana di EstateSpettacolo inizia con un nuovo annuncio: il giovanissimo artista da record Blanco sarà all’Arena del Mare il 12 e il 13 settembre per portare dal vivo il suo “Blu Celeste Tour”.

Il concerto, inizialmente previsto il 24 giugno per la serata inaugurale di GoaBoa-THE NEXT DAY agli Erzelli e rimandato a causa di motivi di salute dell’artista, verrà recuperato con una doppia data al Porto Antico.

I biglietti acquistati rimangono validi, con la possibilità di esprimere la propria preferenza per una delle due serate; maggiori informazioni sulle modalità sui canali di GoaBoa e su www.goaboa.it.

Proseguono intanto gli appuntamenti nei prossimi giorni: giovedì 21 luglio Manuel Agnelli calcherà il palco dell’Arena del Mare.

Ad animare la serata del Balena Festival, insieme allo storico frontman degli Afterhours ed ex-giudice di X Factor Italia, ci sarà Thurston Moore, ex Sonic Youth e elemento chiave dello storico gruppo alternative/noise rock statunitense. Durante la serata, sul second stage, si alterneranno la band bresciana Cara Calma e il polistrumentista Dellacasa Maldive.

La stessa sera l’eclettico e moderno batterista americano Jeff Ballard porterà, in Piazza delle Feste per Gezmataz Festival & Workshop, la nuova edizione del progetto “Fairgrounds”, che l’artista descrive così: «Esplosivo, imprevedibile, sentimentale, oscillante. Uno spirito musicale collettivo che si muove in ogni direzione liberamente e con passione. Jazz, sempre. Un’esperienza fairground».

Ad accompagnare Jeff Ballard in questo “giro di giostra” ci saranno alla chitarra David Doruzka e al clarinetto basso Jordi Roelofs. Ad aprire la serata Quasi Non Prosaic, progetto nato dalla collaborazione brooklyniana fra il bassista Giacomo Merega ed il chitarrista Brandon Ross, che suonano insieme nella band attuale di Kip Hanrahan. L’approccio sonoro del trio si caratterizza come esploratorio e cameristico, ma anche con forti contrasti di colori e dinamiche, senza risparmiare elementi di virtuosismo ed improvvisazione radicale.

Informazioni

Giovedì 21 luglio Manuel Agnelli + Thurston Moore: biglietti disponibili su www.dice.fm , su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 20:30

Giovedì 21 luglio Quasi Non Prosaic e Jeff Ballard Fairgrounds: biglietti online su www.happyticket.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Programma

• martedì 19 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Editors + Coach Party + Post Nebbia

• martedì 19 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Antares Flare + Lorenzo De Finti 4et

• mercoledì 20 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Caparezza

• mercoledì 20 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Maestrale; Opening Act: Conservatorio di Pavia

• giovedì 21 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Manuel Agnelli + Thurston Moore + Jerry Sampi

• giovedì 21 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Quasi Non Prosaic e Jeff Ballard Fairgrounds

• venerdì 22 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Madman + Massimo Pericolo

• venerdì 22 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Jaques Morelenbaum & CelloSam3a Trio feat. Paula Morelenbaum

• sabato 23 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Cosmo + Maurizio Carucci + Ditonellapiaga

• sabato 23 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Studenti del Workshop e docenti

• domenica 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fantastic Negrito + Emma Nolde

• lunedì 25 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Angelo Duro

• martedì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Pinguini Tattici Nucleari + Noite + Enula

• mercoledì 27 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giorgio Panariello “La favola mia”

• mercoledì 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Gnu Quartet ” Paganini The Rock Album”

• giovedì 28 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Bruciabaracche “Beach Boys”

• giovedì 28 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – The Zena Soul Syndicate “It’s Funky Time”

• venerdì 29 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Belli Colori Band “C’era una volta”

• sabato 30 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Napo e Alter Echo String Quartet “Faber libera tutti”

• domenica 31 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima The Pozzolis Family “La grande fuga”

• domenica 31 luglio Piazza delle Feste: Where the Streets Have No Name U2 Tribute

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• sabato 6 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Debussy doveva fare il marinaio

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 25 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• sabato 10 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• lunedì 12 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco (nuova data)

• martedì 13 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco (nuova data)

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo