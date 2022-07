Emergenza cinghiali in città, Bucci: “No abbattimenti, ma vanno portati fuori”

Genova. “I cinghiali costituiscono certamente un’emergenza che dobbiamo risolvere. Io penso che la cosa giusta sia spostarli dalla città e metterli nel loro habitat naturale. Chiedo la collaborazione dei cittadini, perché dar da mangiare ai cinghiali significa solo attirarli in città: esattamente l’opposto di quello che noi vogliamo” a dirlo il sindaco Marco Bucci dopo le numerose segnalazioni che attestano la presenza sempre più massiccia di cinghiali in città.

E prosegue: “Stiamo pensando a moltissime soluzioni, ma dobbiamo essere tutti d’accordo. Solo sei mesi dopo le elezioni del 2017, avevo fatte tre ordinanze per risolvere l’emergenza cinghiali, ma sono state respinte e annullate dal Tar dietro la protesta degli animalisti. Per questo chiedo che ci sia l’accordo di tutti, dagli animalisti ai cittadini”.

Poi spiega ancora Bucci: “Le mie ordinanze sono state cancellate. Oggi stiamo quindi lavorando con il governo e con la regione Liguria per avere le parti amministrative regolate, perché se si fa un’azione sui cinghiali senza adeguata regolamentazione ci sono poi problemi grossi”.

E infine conclude: “A me non interessa l’abbattimento, ma che vengano posizionati fuori dalla città. Saranno poi i veterinari a stabilire quanti sono i capi che devono essere abbattuti. Ma non è questo il punto. Il problema è portarli fuori dalla città. E se per portarli fuori dalla città è necessario arrivare al proiettile con iniezione, per poterli addormentare, trasportare e portare fuori, allora ben venga”.