Elezioni, la Lista Toti fa quadrato: “Con il presidente qualsiasi siano le prossime decisioni sulle alleanze”

Genova. La Lista Toti in Liguria fa quadrato intorno al presidente, qualsiasi sia la sua decisione circa il posizionamento della sua nuova formazione politica, Italia al centro, per le prossime elezioni di settembre. Anche se questo comportasse il rinnegamento dell’attuale maggioranza di centrodestra in Regione.

A confermarlo una nota stampa congiunta sottoscritta da tutti gli ‘istituzionali’ della lista presenti in Consiglio regionale, Anzalone, Boitano, Bozzano, Cerri, Cianci, Lauro, Menini, Vaccarezza e in giunta, Cavo, Giampedrone e Sajola.

“Tutti i consiglieri del gruppo regionale confermano che non vi è alcuna intenzione di lasciare il movimento del presidente Toti, al quale confermano piena fiducia qualsiasi sia la decisione che prenderà sulle alleanze alle prossime elezioni politiche”, si legge nel comunicato. Gli arancioni negano, inoltre, che siano intercorsi colloqui con i gruppi di Lega e Fratelli d’Italia per un’eventuale fuga dal gruppo Toti.

Foto Archivio