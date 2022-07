La conduttrice ligure Elena Ballerini nel cast di Carlo Conti a “Tale e Quale Show”

Liguria. Ci sarà anche la conduttrice ligure Elena Ballerini nel cast di 11 vip della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il fortunato format condotto da Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai 1, diventato un autentico fenomeno televisivo, con record di ascolti e gradimento del pubblico.

Gli 11 concorrenti, volti noti al grande pubblico, dovranno cimentarsi con l’arte dell’imitazione e saranno pronti a mettersi in gioco in questa incredibile sfida di abilità nel trasformarsi, ogni settimana, in un cantante famoso.

Fra i nomi del cast di questa edizione, oltre ad Elena Ballerini, ci saranno anche Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Gilles Rocca, il vincitore di “Amici” Antonino Spadaccino, l’imitatore Claudio Lauretta e l’attore (anche lui ex concorrente di “Amici”) Andrea Dianetti, l’attrice ed ex “GF Vip” Rosalinda Cannavò, l’imitatrice ed ex naufraga Valentina Persia, la professoressa de “L’eredità” Samira Lui e Francesco Paolontoni, che torna in gara come ripetente affiancato da Gabrielle Cirilli. Nella giuria torneranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Una vera consacrazione artistica per la conduttrice loanese, che finalmente potrà rivelare al grande pubblico le sue doti di cantante.

Elena Ballerni è nata a Genova e cresciuta a Loano; dopo aver conseguito la laurea in Scienze Giuridiche, esattamente 10 anni fa è approdata al piccolo schermo: dapprima su Rai Gulp e poi, nel 2013, su Rai 2 con vari programmi fra cui “Mezzogiorno in Famiglia” (dove ha ricoperto il ruolo di inviata per 4 anni, fino alla nascita del suo bimbo Emanuele) e “4 Zampe in Famiglia”, di cui è stata conduttrice insieme a Federico Coccia; inoltre ha condotto programmi sul cinema , eventi e concerti sulla stessa rete. Nell’ultima stagione televisiva è stata inviata di Simona Ventura e Paola Perego in “Citofonare Rai 2”. Sul suo profilo Instagram si legge la sua commozione per questo importante traguardo: “Ho spesso immaginato l’effetto che potessi provare nel leggere il mio nome nella lista del cast del mio programma preferito. Oggi so che effetto si prova”.

Non ci resta che attendere il 30 settembre per seguirla nel “Tale e Quale Show”; intanto l’artista Ligure sarà la presentatrice di “Universo in Rosa”, in programma sabato 6 agosto alle 21 in piazza Italia a Loano.