Educazione e inclusione, UniGe lancia il corso di perfezionamento in “Sport, cultura, gestione”

Genova. Lo sport come fattore di educazione e di inclusione, come volano di crescita e di conoscenza. Lo sport come diritto (è in corso la revisione dell’articolo 33 della Costituzione Italiana) e come opportunità professionale.

Il Dipartimento di scienze politiche e internazionali – DiSPI dell’Università di Genova propone il corso di perfezionamento in “Sport, cultura, gestione” studiato appositamente per fornire competenze storiche, antropologiche, giuridiche, economiche, amministrative-gestionali e comunicative necessarie all’inserimento lavorativo in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale.

Durante il corso, che prevede 54 ore di formazione complessiva, viene trattato ogni aspetto e ogni risvolto di quel fenomeno “totale” che è lo sport: dalla psicologia alle politiche territoriali, dalle tematiche di genere alle nuove tecniche di comunicazione, dalle strategie di gestione alle tecniche di marketing sportivo.

Chiamati a far parte del team (mai come in questo caso il concetto è calzante), giornalisti ed esperti di diritto, social media manager e scrittori, antropologi e grandi protagonisti del mondo sportivo come atleti, allenatori, dirigenti.

La proposta formativa del corso di perfezionamento in “Sport, cultura, gestione” dell’Università di Genova si rivolge a laureati e diplomati, nonché a professionisti ed esperti operanti in ambito sportivo, rispondenti ai requisiti previsti dal bando.

Inizio corso: 24 settembre 2022

Scadenza iscrizioni: 13 settembre 2022, ore 12:00