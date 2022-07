Ecco il luogo più fresco di Genova: l’angolo (poco) nascosto dove rigenerare anima e corpo gratis

Genova. Muoversi e camminare in questi giorni di caldo durissimo è diventato un’impresa. Anche uscire per prendere un caffè si è tramutato in un atto di coraggio, mentre l’attesa del mezzo pubblico sotto il sole è un vero e proprio incubo ad occhi aperti, tra allucinazioni sahariane e camicie sudate in quantità ben superiore alle sette canoniche. Per questo motivo ogni genovese al mattino si alza sapendo che dovrà sfruttare ogni angolo d’ombra per sopravvivere, attingendo alle ancestrali nozioni marinare per sfruttare ogni corrente utile ad attenuare la morsa infernale di questo grande forno a cielo aperto che è diventato il nostro paese.

E quando tutto sembra perduto, ecco la salvezza che arriva proprio dalle viscere della terra, dal quel ventre materno che è il sottosuolo millenario di Genova, oggi attraversato dal buco della modernità che si chiama metropolitana. Mentre si cammina tra via Roma e Galleria Mazzini, all’improvviso lo spiraglio per godersi qualche istante di fresco, quasi freddo addirittura, gratis e in maniera del tutto “sostenibile”.

In largo Lanfranco, il cui nome Eros segna inequivocabilmente il destino di questo fazzoletto di centro città, emerge infatti uno dei camini di sfiato della linea genovese del metrò, portando in superficie un continuo flusso di aria freschissima, prodotta dall’ombra perenne del sottosuolo. Una ventata di autunno, commuovente e aperta a tutti, che attira i passanti come le oasi desertiche attirano le carovane.

Una grata di pochi metri quadrati capace di regalare gioia e piacere ai fortunati passanti. C’è chi racconta di esperienze mistiche prodotte dalla corrente frigorifera che, passando dai pantaloni o dalle gonne, si insinua sotto i vestiti, accarezzando i corpi frollati dal calore e riportandoli a vivere sensazioni che si pensavano dimenticate. Eros non è un caso, dicevamo. Altri raccontano di genovesi sull’orlo del tracollo che hanno riabbracciato la vita dopo una sosta di pochi minuti sulla graticola artica. Alcuni l’hanno definita come un’esperienza scioccante, visto che il delta termico si aggira sui 20 gradi netti.

Certo, poi diventa difficile andarsene, anzi quasi impossibile.”Se due persone si amano non può esserci per loro una fine felice“, scriveva Hemingway, e forse è proprio così anche in questo caso. Basta un passo per tornare nell’inferno urbano, tra afa e asfalto a duemila gradi. Ma il sollievo di aver la possibilità di una piccola pausa, effimera e fugace quanto volete, ci permetterà di affrontare il Solleone anche domani. E poi i posti magici del fresco non sono solo lì, ma sparpagliati in qualche modo per la città. Non vi diremo certo dove, ce li teniamo per noi. Eros di secondo nome fa Geloso.