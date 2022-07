E’ morto Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls aveva 72 anni

Genova. “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola Quella carezza della sera, lui vi ascolterà”.

Con questo messaggio, sulla sua pagina Facebook, la moglie e i figli, Mara Pimentel con Armanda e Alberto hanno annunciato la triste notizia.

Vittorio De Scalzi da qualche giorno era in condizioni disperate, colpito da fibrosi polmonare, per lui i medici in avevano dovuto ricorrere al coma farmacologico. Il decesso è avvenuto in ospedale a Roma.

Una settimana fa a Sanremo aveva fatto a tempo a esibirsi con l’orchestra sinfonica. Qui il video postato dal sindaco Biancheri.

Cantante, polistrumentista e compositore italiano, aveva fondato il gruppo musicale rock progressivo New Trolls, attivo dal 1967 al 1997. Con loro raggiunge l’apice della fama, aprendo a concerti di band come i Rolling Stones e facendo jam session con artisti del calibro di Steve Wonder.

Contemporaneamente De Scalzi collaborava con figure come Fabrizio De André e il poeta Riccardo Mannerini e inizia ad appassionarsi alla canzone dialettale. Parallelamente all’attività con i New Trolls, De Scalzi è stato attivo come autore per altri interpreti, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa.

Indice del suo essere sempre aggiornato sulle tendenze musicali, recentemente aveva partecipato al documentario “La nuova scuola genovese” incentrato sulla scuola del cantautorato ligure e i suoi legami con la nuova scena hip hop locale.

Si stanno moltiplicando in queste ore i messaggi di cordoglio. Tra questi, molti dal mondo blucerchiato. De Scalzi era un grande tifoso della Sampdoria tanto da avere dedicato alla squadra la canzone Lettera da Amsterdam.

“Genova perde uno dei suoi musicisti più straordinari – il messaggio del presidente della Regione Giovanni Toti – Addio a Vittorio De Scalzi, cantante e compositore genovese. Passione, generosità e talento che la Liguria e tutto il Paese non dimenticheranno”.

“Ci ha lasciato Vittorio De Scalzi, cantautore e artista straordinario che ha saputo regalare pezzi indimenticabili alla musica italiana. Oggi piangiamo un concittadino illustre radicato nella sua Genova e tra la sua gente. Alla famiglia le più sentite condoglianze a nome di tutta la città”, dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci.