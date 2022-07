E’ morto Mauro Risone: era il figlio di Clara Ceccarelli, la commerciante uccisa dall’ex compagno

Genova. E’ mancato nelle ore scorse Mauro Risone, il figlio di Clara Ceccarelli, la donna uccisa nel proprio negozio nel febbraio del 2021 dall’ex compagno, poi condannato all’ergastolo in primo grado.

Mauro era l’unico figlio della donna, e, disabile, prima della tragedia viveva con la madre: la scomparsa tragica di Clara ha creato non poche difficoltà all’uomo, adottato simbolicamente da una rete sociale sorta spontaneamente. La morte è arrivata, secondo le prime indiscrezioni, a seguito di un repentino peggioramento della patologia degenerativa che lo accompagnava da tempo.

La notizia della sua scomparsa è arrivata grazie all’annuncio su facebook di una conoscente: “Ogni volta che il Genoa perdeva e la Samp vinceva arrivavi con il gazzettino, ma se niente niente la Samp perdeva non ti facevi vedere manco per sbaglio. So solo che oggi ci hai fatto un bruttissimo scherzo. Uno scherzo che non ci dovevi fare. Ciao Maurino sarai sempre nel mio cuore, ora sarai sicuramente tra le braccia della tua mamma e del tuo papà. Ci rivedremo prima o poi”.