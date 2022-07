Sestri Ponente, distrugge la vetrina di una farmacia con un tombino ma viene immortalato dalle telecamere

Genova. “Stanotte con un tombino un delinquente ha fatto saltare in aria la vetrata della Farmacia Sestri ed è entrato provocando innumerevoli danni” a denunciarlo sulla propria pagina Facebook, MariaJosé Bruccoleri, farmacista e consigliera comunale di Genova Civica con Ariel Dello Strologo.

L’esercente, molto conosciuta nel quartiere sia per la sua attività politica sia per quella di farmacista, prosegue: “Giorni in cui ci si impegna a ripristinare la campagna vaccinale covid e giorni in cui ci si impegna a esserci ogni giorno per tutte le esigenze dei cittadini. Siamo dispiaciuti di avere subito questo attacco, e preoccupati per la delinquenza che evidentemente sta peggiorando nel nostro amato quartiere di Sestri Ponente”.

Infine conclude: “Auspico che questa segnalazione possa fare riflettere oltre che pensare. Nel frattempo, meno male, tanta gente ci vuole bene e stiamo risolvendo il problema”.

La farmacia si trova nella principale arteria commerciale del quartiere. Bruccoleri oltre a denunciare l’episodio, che sia di vandalismo o criminalità è ancora da stabilire, ha pubblicato il video delle immagini di videosorveglianza che riprendono un uomo, apparentemente di giovane età, lanciare il tombino contro la grande vetrata.

Già scattata la denuncia. Indagini in corso.