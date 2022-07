Diga di Genova, in commissione assenti Toti e Bucci. Opposizione all’attacco: “Grave mancanza di rispetto”

Genova. “L’assenza di Toti, del sindaco Bucci e dell’assessore Campora, che avrebbe dovuto sostituirlo, nella commissione regionale dedicata al progetto della nuova diga di Genova è la dimostrazione della superficialità di questa amministrazione rispetto ai grandi temi e progetti che la Liguria deve affrontare”.

Questa la dichiarazione del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria dopo la commissione di oggi a cui non hanno preso parte Toti, Bucci (in ferie) e il suo sostituto, l’assessore Campora.

“Stiamo parlando della più grande opera pubblica che si realizzerà a Genova, che ha visto andare deserta una gara da un miliardo di euro, perché le aziende hanno ritenuto inidonee le condizioni per partecipare. Un fallimento assoluto di questa amministrazione che è rimasta immobile di fronte ai segnali di allarme che erano stati sollevati su extra-costi e sull’impostazione progettuale complessiva. Ma la Giunta Toti e il sindaco non sembrano interessati a dare risposte e presentare piani precisi per recuperare l’errore fatto e spiegare come si sta procedendo per garantire l’opera”.

“Le risposte dell’Autorità Portuale – prosegue il Gruppo consiliare del PD in Regione – non sono state sufficienti a togliere dubbi e preoccupazioni: per questo abbiamo chiesto rapidamente un incontro con i progettisti della Diga per capire come si sta procedendo perché la più grande opera che si realizzerà in Italia con i fondi del Pnrr venga portata a termine. Ad oggi permangono ancora grandissimi interrogativi sia sulle tempistiche della realizzazione sia sulla sostenibilità economica”.

Rincarano la dose Lista Sansa, Linea Condivisa e M5s in una nota congiunta: “Riteniamo offensivo che il sindaco Bucci, e l’assessore Campora che avrebbe dovuto sostituirlo, oggi abbiano deciso di non presentarsi alla Commissione regionale dedicata al progetto della nuova diga di Genova.

È una grave mancanza di rispetto verso l’istituzione rappresentata dai consiglieri regionali, ma soprattutto è una mancanza di rispetto verso i cittadini. Bucci ha il dovere di dare risposte ai cittadini, e di darle nelle sedi competenti – come la Regione -, non ai microfoni dei media “amici”.

Stiamo parlando della più grande opera pubblica che si realizzerà a Genova in questi anni”.

“La diga di Bucci rischia di diventare un disastro come e peggio del Mose. La diga, così concepita, rischia di collassare. A dirlo non siamo noi ma esperti di caratura internazionale come l’ing. Piero Silva, che ha lanciato un allarme che non può rimanere inascoltato: il progetto attuale della diga rischia di costare almeno il doppio delle previsioni, di essere pronto tra 15 anni anziché 6 e soprattutto rischia di collassare essendo progettato su un fondale di 50 metri e 15 di fango.

Noi siamo favorevoli alla realizzazione di una diga. Non siamo lo schieramento del NO.

Esiste un progetto alternativo, dell’ing. Silva, che prevede la metà dei tempi di realizzazione, costi dimezzati, impatto ambientale ridotto del 70% e rischi di cedimento quasi inesistenti.

Perché Bucci non vuole considerare questo progetto? Perché non dà risposte sulle criticità del “suo” progetto evidenziate dall’ing. Silva? I genovesi hanno il diritto di avere queste risposte.

Un sindaco di una grande città non può avere paura di rispondere e di affrontare le proprie responsabilità”.