Delega al disagio, l’assessore Corso: “Giovani come strumento per combattere la solitudine degli anziani”

Genova. “Si deve parlare dei giovani a 365°. Dal tempo libero ai buoni esempi di aggregazione, agli eventi. Ma non solo. I giovani devono avere in primis tutte le possibilità per studiare nella nostra città. Bisogna pensare a percorsi che permettano loro di rimanere a Genova e non andare in altre città o all’estero” a dirlo Francesca Corso, assessore al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità e Animali del Comune di Genova.

E prosegue: “E poi occorre creare un accesso più agevole al mondo del lavoro. E per fare questo è importante che l’Amministrazione mantenga un dialogo costante con l’Università di Genova e le associazioni di categoria. In questo senso si intende parlare anche con altri assessori per creare degli incentivi alle imprese giovanili”.

“Non pensiamo solo ai giovani che vivono a Genova, ma anche e soprattutto a quelli che da Genova sono andati via e a quei giovani di altre città, che intendiamo richiamare. Dalla qualità della vita al panorama culturale, Genova è una città sempre più attrattiva” prosegue ancora Corso.

E conclude spigando la delega ‘Sviluppo di Politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del Disagio e della Solitudine’ creata proprio in questa legislatura: “Bisogna intervenire in modo preventivo su delle situazioni che potrebbero sfociare nell’indigenza o in criticità maggiori. Collaborando con il sociale, con l’Agenzia per la famiglie e con tutte quelle realtà che da tempo si occupano della questione. Ci sono molti casi di persone anziane che vivono situazioni di disagio e solitudine, aumentati soprattutto durante la pandemia. Si pensa di coinvolgere i giovani, come strumento per combattere la solitudine, che con attività di volontariato vadano incontro agli anziani”.