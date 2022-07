Genova. “La manifestazione di oggi si è svolta con la massima adesione all’astensione e una massiccia partecipazione da parte dei tassisti genovesi. Non ci sono state tensioni secondo la nostra tradizione anche se, ovviamente, ci scusiamo per il disagio che hanno dovuto subire i cittadini” spiega Walter Centenaro, presidente della cooperativa Radiotaxi, all’arrivo del corteo in piazza De Ferrari di oltre trecento auto bianche.

Continua così per il secondo giorno consecutivo la protesta nazionale contro il Ddl Concorrenza e la deregolamentazione del settore. Confermata l’astensione pressoché totale degli 869 tassisti genovesi, restano garantiti i servizi essenziali per disabili, anziani e malati.

Poi Centenaro prosegue: “Quello che riscontriamo è più un problema di metodo che di sostanza, perché quello che ha preoccupato molto le categorie è stato trovarsi dentro una legge delega con una sottrazione al dibattito parlamentare di un tema che minaccia il futuro della categoria”.

Poi conclude: “Da Roma, dalla discussione con il Vice Ministro Bellanova sembra arrivare qualche segnale. Auspichiamo che ci sia a breve un tavolo con il governo per portare avanti una trattativa che, a livello parlamentare, va avanti da 10 anni e che si è interrotto quando il governo ci ha inserito nel decreto concorrenza a cui anche l’Europa ci reputa estranei”.