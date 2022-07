Dalla Regione oltre 228mila euro per la promozione dei vini liguri all’estero

Genova. La giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, ha reso disponibili oltre 228mila euro nella campagna vitivinicola 2022/2023, per la promozione dei vini liguri nei Paesi extra Ue.

“L’alta qualità dei nostri vini e la necessità dei produttori di conquistare fette crescenti di potenziali acquirenti oltreconfine – spiega l’assessore Alessandro Piana – convergono verso rinnovate misure che garantiscano l’accesso ai mercati internazionali con strumenti competitivi ed efficaci. La chiarezza del bando e il costante lavoro degli Uffici Regionali sapranno rendere ancora più snella l’adesione dei produttori. Lo stanziamento, nel dettaglio, vede 114 mila euro circa destinati a progetti regionali e la medesima quota per progetti multiregionali con partecipazione della Regione Liguria”.

Le misure coprono il 50% delle spese per le azioni promozionali e, per garantire l’accessibilità a un numero consistente di fruitori, definiscono come soglia minima di contributo concedibile 30mila euro per i progetti regionali e 1000 euro per ciascun paese terzo in cui si promuove il prodotto. Le domande e le proposte progettuali, devono pervenire le ore 12 del 31 agosto 2022 a mezzo posta certificata (protocollo@pec.regione.liguria.it). Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito agriligurianet.it