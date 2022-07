Cultura, Satura Art Gallery cerca collaboratori per la 5^ Biennale di Genova 2023

Genova. In vista della 5^ Biennale di Genova 2023, Satura cerca tre candidati che desiderino avvicinarsi attivamente all’organizzazione di un evento artistico-culturale di rilevanza internazionale.

La ricerca non prevede limiti di età. Sono richieste buone doti di comunicazione, capacità organizzative, conoscenza dei principali pacchetti informatici. Aver avuto modo di svolgere attività in ambito culturale e artistico, sia a livello organizzativo che di ufficio stampa, ricerca fondi o gestione comunicazione social e media, avrà titolo preferenziale.

La ricerca ha carattere di urgenza. Scadenza di presentazione delle domande: 31 luglio 2022

I candidati devono inviare un loro curriculum vitae corredato di fotografia a Mario Napoli presidentenapoli@gmail.com (cell. 338 291 62 43) indicando nell’oggetto dell’e-mail COGNOME NOME e rif. 001 per il tirocinio curriculare; rif. 002 per il tirocinio extracurriculare oppure rif. 003 per altre tipologie di collaborazione