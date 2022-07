Cultura, l’attacco del gruppo Pd a Tursi: “Manca l’assessore ma paghiamo 140 mila euro di consulenti”

Genova. “Perché si spendono 140.000 euro l’anno per consulenti scelti senza alcuna gara, e continuamente prorogati, in violazione del limite di 3 anni previsto dal Regolamento Comunale per le Consulenze?”. Se lo domanda il gruppo Pd in consiglio comunale a Tursi preannunciando un’interrogazione in merito ai consulenti dell’assessorato alla Cultura, delega che al momento è in capo al sindaco Marco Bucci.

I consiglieri attaccano la giunta spiegando “che trapela dal Comune che a Maurizio Gregorini è stato confermato il contratto di consulenza da Cultural Manager della città.

Ricordando non solo la bocciatura alle ultime amministrative ma alcune note esternazioni omofobe e razziste. Secondo quanto riportato dal Pd a Gregorini sarebbe stato rinnovato un contratto da 65 mila euro l’anno.

Il secondo contratto rinnovato, questa volta da 75 mila euro, è quello di Anna Orlando.

“È ricordata soprattutto – scrivono i consiglieri del Pd in una nota – per aver stroncato con un articolo pubblicato sulla principale rivista di settore la mostra organizzata dal Comune e curata da Piero Boccardo sul barocco genovese che doveva essere allestita a Washington lo scorso anno”

“Ma perché in ambito culturale – conclude la nota – non si valorizzano le competenze e le professionalità interne al Comune?”