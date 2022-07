Csi: My Basket Genova campione d\'Italia \" Juniores\"

Con un percorso netto di quattro vittorie in altrettante partite My Basket Genova Interglobo conquista lo scudetto tricolore 2022 del Centro Sportivo Italiano nella categoria Juniores.

Una bella impresa per una squadra che si era presentata a Cesenatico con tanta voglia di ben figurare, consapevole delle proprie potenzialità.

Nella finalissima i ragazzi di coach Albano, assistente Raberharitsoa, hanno superato ASD Monte Sacro Roma 74-67 al termine di una splendida ed avvincente partita.

“Come detto ai ragazzi ad inizio torneo, l’obiettivo principale era quello di arrivare a giocarci la finale. Il percorso non è stato affatto facile e nessuna delle 3 partite disputate del girone avevano un risultato scontato o scritto ancora prima di alzare la palla a due. La finale di oggi – sottolinea coach Daniele Albano – è stata un remake della seconda giornata del girone contro Monte Sacro Roma, squadra ostica, ben allenata e con molta ‘cazzimma’. È stata una partita molto difficile che si è risolta solamente negli ultimi 10 minuti dove sembrava giocarsi un match a scacchi che per fortuna, e forse anche con merito, ci ha visto uscire con lo scudetto. Un plauso va ai genitori, allo staff tutto, ai ragazzi del gruppo allievi che ci hanno sostenuto quando possibile, ma i miei ringraziamenti e complimenti più grandi vanno ai 12 atleti del gruppo juniores per le emozioni che mi hanno fatto provare durante e dopo la gara. Un ringraziamento anche alla società My Basket per l opportunità e la bella esperienza!”.

E’ mancata solo la “ ciliegina finale” dello scudetto invece per la squadra My Basket Interglobo categoria “ Allievi”, allenata da coach Maurizio Innocenti. I ragazzi biancoblù si sono dovuti fermare dopo quattro nette vittorie consecutive davanti allo “scoglio più duro”: i bolognesi dello Stars Basket Ball, la formazione migliore del Torneo, hanno avuto la meglio 78-68.

“È stata un’esperienza incredibile, con due gruppi My Basket in finale e un percorso fatto da entrambe le squadre di altissimo profilo cestistico, di grande concentrazione e di puro divertimento. Il torneo “ Allievi”- dice coach Maurizio Innocenti- ci ha visto vincere tutte le partite del girone e la semifinale per incontrare poi in finale una squadra fortissima che aveva caratteristiche fisiche sicuramente superiori alle nostre . La squadra di Bologna aveva già un palmares di vittorie nel campionato FIP di altissimo livello: quest’anno ha battuto compagini di serie A e conquistato il titolo Under 16 Gold in Emilia-Romagna. Abbiamo giocato alla pari e retto fino ai secondi finali quando, a 40 secondi alla fine, il tiro da tre del possibile meno 5 non è entrato e non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della partita. Dopo un inizio poco brillante abbiamo dovuto inseguire per tutta la partita, rimanendo attaccati agli avversari per 40 minuti ma non riuscendo mai a effettuare il sorpasso. Complimenti comunque ai miei ragazzi -conclude Maurizio Innocenti – per il percorso sportivo e di educazione dimostrato anche fuori dal campo”. Un ultimo plauso va a RBMF, il canale televisivo YouTube nato da un’idea dei genitori del My Basket Genova che ha trasmesso in diretta tutte le partite della fase finale con un buon riscontro di persone collegate.