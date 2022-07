Criminalità, Benveduti risponde al Pd: “Fake news, osservatorio antimafia mai esistito, partirà con noi”

Genova. “Ennesima fake news del Pd. L’Osservatorio Antimafia Regionale non cesserà d’esistere, per il semplice fatto che non è mai esistito. Anzi, grazie a questa giunta verrà finalmente costituito”. È il commento dell’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Andrea Benveduti, in risposta al capogruppo in consiglio regionale del Pd Luca Garibaldi.

“Dal 2012 ad oggi, le funzioni dell’Osservatorio di cui parla il Pd non sono mai state realmente esercitate. Così, per evitare doppioni inutili di forma, poiché nella sostanza l’Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini già suppliva le rilevazioni di dati, che di per sé non possono essere distinti da reati di mafia o comuni, si ritiene necessario assegnare, anche dal punto di vista legislativo, tali compiti a un’unica struttura”.

“Grazie a questa semplificazione, infatti, daremo finalmente il via a quest’azione di rilevamento, con la produzione di un report specifico sulle tematiche legate alla mafia che verrà sottoposto al Tavolo della Legalità regionale, al quale siederà anche il presidente della Commissione consiliare Antimafia”.