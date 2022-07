Covid, Oms: “È ancora emergenza, tornino le restrizioni” ma Sileri: “In Italia non sono previste per l’autunno”

Italia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato tutti gli stati a valutare un ripristino delle restrizioni: “I numeri dei morti sono troppo alti”, ha detto il direttore generale Tedros Ghebreyesus. Appello che al momento, però, non pare essere stato preso in considerazione dall’Italia, dove per l’autunno “non è prevista alcuna misura restrittiva”, come dichiarato da Sileri. Su un aspetto, però, entrambi sono sulla stessa linea: è importante vaccinarsi.

“È un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sottovarianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale”, ha detto Sileri ai microfoni di Radio Capital sulla quarta dose.

Il sottosegretario ha poi parlato di mascherine, sottolineando come non sia d’accordo con l’utilizzo dei dispositivi a scuola: “Penso che sotto una certa età non sia necessario – ha dichiarato – serve probabilmente per una popolazione più tardo adolescenziale“. E riguardo agli anziani: “Oggi sono vaccinati e hanno fatto il richiamo: una circolazione nella popolazione più giovane grandi danni non dovrebbe farli”, ha detto.

Riguardo ai dati dei contagi in aumento, Sileri ha commentato: “Le oscillazioni nella circolazione del virus ci saranno. Ma, in termini di ricoveri, è una situazione non sovrapponibile a quella degli ultimi due anni e mezzo“. Nel lungo periodo, la convivenza con Covid “significherà che ci comporteremo con questo gruppo di virus e tutte le varianti esattamente come facciamo con gli altri virus che danno l’influenza. Entrerà nell’elenco dei virus contro i quali dovremmo vaccinarci ogni anno”, ha concluso Sileri.

Più preoccupazione invece da parte dell’Oms che ha rimarcato come sia importante non abbassare la guardia: “Il comitato di emergenza su Covid che si è riunito venerdì scorso ha concluso che il virus rimane un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”, ha evidenziato il Ghebreyesus.

Tre sono i fattori, secondo il direttore generale, che spingono a essere ancora in allerta. Per primo, le sottovarianti di Omicron, come BA.4 e BA.5, che “continuano a guidare ondate di casi, ricoveri e morti in tutto il mondo”. Poi il fatto che la sorveglianza (compresi i tamponi) si è ridotta: “Questo rende sempre più difficile valutare l’impatto delle varianti sulla trasmissione, le caratteristiche della malattia e l’efficacia delle contromisure”, ha spiegato. Infine la diagnostica, i trattamenti e i vaccini che, secondo l’Oms, “non vengono implementati in modo efficace”.

“C’è una grande distanza nella percezione del rischio derivante dal Covid-19 tra le comunità scientifiche, i leader politici e il pubblico in generale – ha continuato Ghebreyesus-, è importante che i governi si concentrino sulla tutela delle comunità più a rischio, trovando i non vaccinati in modo da costruire il muro dell’immunità verso l’obiettivo di vaccinazione del 70%”. E per far questo, il ripristino delle restrizioni potrebbe essere un’arma importante.