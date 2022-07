Covid, Omicron fa correre il virus: ricoveri in crescita. In Liguria positività sotto la media nazionale

Genova. Nella giornata i dati diffusi da Regione Liguria hanno confermato che per il terzo giorno consecutivo continua a crescere il numero dei ricoverati Covid: sono 240, 9 in più rispetto a ieri. Un dato che segue il trend nazionale, ma che nella nostra regione sembra essere più blando e comunque sotto la media nazionale. Almeno finora.

A livello nazionale negli ultimi sette giorni è cresciuta l’incidenza, 763 casi su 100mila abitanti ed è aumentato anche l’RT 1,30 che invece in Liguria ad oggi si ferma al 1,24. Tra gli ospedalizzati sette sono al Gaslini, in aumento negli ultimi giorni. Cresce anche il numero complessivo dei positivi sono 17972, 679 in più. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1191. Ci sono stati tre decessi. Il totale dei morti da inizio pandemia è 5359.

In tutta la provincia di Genova sono ormai quasi 10 mila i positivi: 9870. Gli altri casi sono 257 nello Spezzino, 215 nel Savonese e 155 nell’Imperiese, 4 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 16598, 786 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 244 dosi di vaccino. Gli ospedalizzati per il covid sono 240, vale a dire 9 in più rispetto al precedente report. Raddoppiate le terapie intensive, da tre a sei, comunque largamente sotto i livelli di guardia.

Calma piatta invece per quanto riguarda i vaccini: nelle ultime 24 ore sono state somministrate solo 244 dosi. In tutta la regione sono 27481 gli over 80 che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino anti covid, dato ancora più contenuto per i fragili, teatravaccinati solo in 1190 unità.