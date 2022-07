Covid, in Liguria nuovo casi in calo del 3% ma i ricoveri sono oltre la media nazionale

Genova. Sono sopra la media nazionale i posti letto in area medica (25,7%) e in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti covid in Liguria. E’ quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia. Una situazione che ha portato gli ospedali liguri a una riorganizzazione con, ad esempio, la riapertura di reparti Covid come all’ospedale San Martino di Genova.

Nelle ultime settimane in Liguria i posti letto occupati sono più che raddoppiati anche se nell’ultima, non ancora rilevata da Gimbe, secondo quanto riportato dal direttore di Alisa in un’intervista al SecoloXIX, i nuovi ingressi in ospedale sono passati da 50 a 40 al giorno.

Nella settimana dal 13 al 19 luglio si è registrato una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (1562) e si è evidenziata una diminuzione dei nuovi casi (-2,9%) rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di popolazione sopra i 5 anni di età che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,5% (la media italiana è del 7,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 4,3%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 14% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 3,6%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 39,9% (media Italia 58,4%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 9,3% (media Italia 8,3%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35%) a cui aggiungere un ulteriore 2,9% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.