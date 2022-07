Covid, Costa: “Sulla quarta dose ci affidiamo alla scienza. I territori sono pronti a una nuova campagna vaccinale”

Roma. “Non spetta alla politica decidere a chi e quando somministrare la quarta dose, ci dobbiamo affidare alle indicazioni scientifiche. Attendiamo per oggi le indicazioni di Ema, dopo si esprimerà l’Aifa. Compito del Governo sarà farsi trovare pronto qualora si dovrà somministrare la quarta dose o avviare una nuova campagna di vaccinazione a settembre-ottobre”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo stamani a Morning News, su Canale 5.

Per Costa “dobbiamo rinnovare la fiducia nella scienza, perché se oggi siamo in uno scenario governabile, nonostante l’alto numero dei contagi, è grazie alla scienza che ci ha messo a disposizione i vaccini”. A proposito di campagna vaccinale, per il sottosegretario “le Regioni in questo anno e mezzo hanno dimostrato una grande capacità organizzativa. D’altronde, se abbiamo ricevuto quel grande risultato” di copertura vaccinale “dobbiamo dire sicuramente grazie ai cittadini che hanno aderito alla campagna, ma dobbiamo dire anche grazie alle Regioni che sul territorio hanno dato l’opportunità ai cittadini, in maniera capillare, di potersi vaccinare”.

“L’esperienza di questo anno e mezzo – ha concluso Costa – ci dà la tranquillità di dire che siamo in grado di procedere in una nuova campagna di vaccinazione e che nel territorio vi è una struttura organizzata. Abbiamo non solo gli Hub vaccinali, ma anche i medici di medicina generale e le farmacie, che hanno svolto un ruolo fondamentale e garantito la capillarità e prossimità ai cittadini. Quindi il Paese ha dimostrato di essere pronto e sono convinto che lo sarà ancora”.